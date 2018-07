Münchner Kreis schlägt ab sofort auch in Aschheim ab – Turnier am 8. September

Solidität, Kontinuität und Nachhaltigkeit – besser kann man die Geschäfte im Münchener Golfclub Aschheim nicht beschreiben. Unter der Führung von Jochen Hornig hat der Golfpark Aschheim nun die Mitgliedschaft im Münchner Kreis erlangt. Das erste Münchner Kreis Turnier als Teil der Qualifikationsserie mit Finale in Ebersberg findet am 8. September in Aschheim statt. Schneller Abschlag statt lange Anfahrt heißt es jetzt auch für Mitglieder aus einem MK-Club immer Donnerstags, wenn ‚Münchner Kreis Golfer‘ für nur 35 Euro Greenfee in Aschheim abschlagen dürfen.

Münchner Kreis Vorteile

Die reguläre Greenfee liegt sonst Montag bis Freitag bei 70 € in Aschheim. Mittlerweile 24 Clubs in der Region gehören dem Münchner Kreis an, darunter z.B. Eichenried, Olching, Starnberg, Wittelsbach, Wörthsee oder der MGC in Strasslach.

Neu ist auch in Aschheim, dass die GolfCarts nun alle mit GPS ausgestattet sind. Kontinutiät auch beim Wirt der Club-Gastro – wo andere Clubs Jahr für Jahr ihre Herausforderung mit der Club Gastro haben, ist in Aschheim Kontinuität angesagt. Der Kärntner Wirt ist heuer bereits in seiner 13.ten Saison in der Fasanenallee und bietet Kärntner Küche im Greens. Kulinarik: Der beste Kaiserschmarrn von München! (Top 5 Restaurants München auf ExklusivMünchen).

Unser Abschlagstipp: Die schnellsten Runden spielt man hier in der eigentlich immer vollen Anlage sicher Samstag abends.