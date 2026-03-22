Es gibt Golfdestinationen, die mit ihrem Platz beeindrucken. Und es gibt Orte, die weit darüber hinausgehen. Bernardus Golf in den Niederlanden gehört genau in diese Kategorie. Die Anlage in Cromvoirt in der Provinz Noord-Brabant wird im September 2026 erstmals Austragungsort des Solheim Cup in den Niederlanden sein und steht damit schon jetzt im internationalen Fokus. Zugleich etabliert sich Bernardus mit der Bernardus Experience als stilvolle Destination für Golfer, die nicht nur spielen, sondern Golf als Lebensstil genießen möchten.

Eine neue Premium-Destination mit internationalem Format

Bernardus liegt in ruhiger Naturlandschaft nahe der Stadt ’s-Hertogenbosch (Den Bosch) und verbindet entspannte Abgeschiedenheit mit sehr guter Erreichbarkeit. Genau dieser Mix macht die Anlage für eine anspruchsvolle Zielgruppe so reizvoll: diskreter Luxus, kurze Wege und ein Umfeld, das Ruhe, Qualität und Stil ausstrahlt.

Die Bernardus Experience: Golf, Genuss und Rückzug

Mit der Bernardus Experience wird aus einer Golfrunde ein sorgfältig komponierter Aufenthalt. Das Konzept verbindet Spiel, Kulinarik und Übernachtung direkt am Platz zu einem stimmigen Gesamterlebnis.

Im Mittelpunkt steht der Championship Course mit großzügigen Trainingsmöglichkeiten, Driving Range und Short-Game-Arealen. Für ambitionierte Spieler ist das weit mehr als Komfort – es ist die Einladung, einen Tag ganz dem Spiel zu widmen und dabei höchste Qualität in jeder Facette zu genießen.

Noble Kitchen und Bernardus Lodge: Der Luxus liegt im Detail

Nach der Runde beginnt der genussvolle Teil des Tages. Das Noble Kitchen verleiht Bernardus mit Michelin-prämierter Küche eine kulinarische Klasse, die man in dieser Konsequenz nur selten an einer Golfdestination findet.

Mit der Bernardus Lodge setzt sich dieser Anspruch fort. Nur acht elegante Doppelzimmer direkt am Platz schaffen eine Atmosphäre von Ruhe, Privatsphäre und Understatement. Ergänzt wird das Angebot durch Gym, Sauna, Hammam, Tennisplatz und saisonal einen beheizten Außenpool – ideal auch für Partner, die den Aufenthalt unabhängig vom Golf genießen möchten.

Warum Bernardus jetzt besonders im Fokus steht

Der von Kyle Phillips entworfene Platz hat sich mit seiner Konditionierung und Präsentation in kurzer Zeit einen exzellenten Ruf erspielt. Mit dem Solheim Cup 2026 folgt nun der bislang größte internationale Auftritt der Anlage. Zusätzlich wird auch der PING Junior Solheim Cup 2026 auf demselben Platz ausgetragen – ein starkes Signal für die Bedeutung von Bernardus im internationalen Damengolf.

Golf-Lifestyle auf leise, aber eindrucksvolle Art

Bernardus ist kein Ort für laute Inszenierung, sondern für Golfer mit Sinn für Qualität, Atmosphäre und kultivierten Genuss. Genau darin liegt seine besondere Stärke. Wer mehr sucht als Greenfee und Hotelzimmer, findet hier eine Destination, die Championship-Golf, Fine Dining und stilvolle Entschleunigung auf bemerkenswert elegante Weise verbindet.

Mit Blick auf den Solheim Cup 2026 wächst die internationale Strahlkraft der Anlage weiter. Doch schon heute ist Bernardus eine Adresse für alle, die Golf spielen und zelebrieren möchten.