Der La Reserva Club hat einen privaten Jet-Concierge-Service eingerichtet, um potenziellen Privatkäufern einen sicheren Zugang zu bieten, um den Sotogrande-Lebensstil aus erster Hand zu erleben. Der Club, eine private Wohnanlage im Herzen von Sotogrande, verzeichnet seit Beginn des Ausbruchs des Coronavirus eine steigende Nachfrage aus ganz Europa nach seinen Liegenschaften. Um den Reisekomfort zu vereinfachen, bietet der Club ein maßgeschneidertes Paket an, um sicheres Reisen zu ermöglichen.

Marc Topiol, Vorsitzender von Sotogrande SA, glaubt, dass das Interesse gestiegen ist, da sich die Menschen darauf konzentrieren, Lösungen für das zu finden, was für sie im Hinblick auf ein sicheres Leben wirklich wichtig ist: ‚

Wir bieten unseren Bewohnern Sicherheit, Platz, klare Luft, warmes Wetter, fantastische Annehmlichkeiten für die ganze Familie, Nähe zur Natur und vor allem eine Plattform, um all dies mit ihren Lieben zu teilen “, sagt er. „Wir sind seit 1962 ein Paradies, aber unser Angebot wurde noch nie so angenommen wie in der heutigen Zeit. Es scheint, dass die Rückkehr zu sicheren Liegenschaften von zentraler Bedeutung ist. “

Die Anfragen nach Villen wie Dorado und Vela sind im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2019 um mehr als 15% gestiegen. Beide sind Teil der exklusiven Entwicklung von ‚El Mirador‘ im La Reserva Club. Das sind 8,5% mehr als in jedem anderen Zeitraum des Berichtszeitraums letzten 18 Monaten.

Fünf Top Golfplätze in der Umgebung der Immobilien Spanien

Das jüngste Projekt von Sotogrande S.A soll sehr bald mit dem Bau beginnen. Der Privatjet-Service kann potenzielle Käufer von einer Vielzahl internationaler Flughäfen abholen und nach Gibraltar bringen. Die britische Enklave liegt nur 20 Autominuten vom La Reserva Club entfernt liegt. Außerdem kann man hier im weltberühmten Golf Club Valderrama, 18 Loch Sotogrande und den berühmten La Reserva Club kennenlernen.

Trend: Lebensqualität erhöhen

Der Trend zu einer besseren Lebensqualität ist weit verbreitet. Viele Familien fühlen sich aufgrund der angebotenen Sicherheit und der Präsenz einer weltweit führenden internationalen Schule in Sotogrande sehr wohl. Andere Interessenten lieben die Weitläufigkeit mit einer geringen Bevölkerungsdichte. Die Nähe zur Natur, der gute Erreichbarkeit sowie des allgemeinen Lebensstils mit Kultur und Trubel durch die Nähe von Marbella sind Pluspunkte, dass internationale Immobiliensuchende den Ort sogar als perfektes Zuhause ansehen.

Das Sotogrande Club Reserve war ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Destination Sotogrande. Als Wohn- und Freizeitclub erstreckt sich alels auf einer Fläche von 400 Hektar. Bestehend aus einem 18-Loch-Golfplatz, einem der besten in Spanien. Zwei Restaurants, Tennisplätzen, einen Strandclub mit Sandstrand, ein halbolympischer Pool und eine Lagune für Wassersportarten wie Paddelsurfen, Kajakfahren oder Jetboarding. Zum Wellnessbereich gibt es auch einen Kinderclub.

El Mirador (ab 5,8 Mio. €) sind exquisite Villen, die von ARK Architects entworfen wurden. Village Verde ist eine exklusive Gemeinschaft von Apartments (ab 490.000 €) mit exklusiven Dienstleistungen und Einrichtungen. Lagoon Villas (ab 750.000 €) bieten den Blick auf die Sportlagune des La Reserva Club. Mehr über diese Immobilien Spanien bekommt man im Video von der Architekten: