LESETIPP

So wie die Abnehmspritze könnte jetzt ein kleiner Piks in Form von Phosphatidylcholin eine schnelle Hilfe bei Schmerzen im Knie oder Schmerzen in der Schulter helfen. Die Münchner Beauty-Ärztin Dr. Maja Henke war früher Notfallmedizinerin und warnt: 'Alles was extrem ist, ist falsch!'