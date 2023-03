Für das Weltfinale von der größten Turnierserie für Amateure kann man sich seit jährlich bei weltweit pro Saison etwa 800 BMW Golf Cup Turnieren in drei Spielklassen qualifizieren. Herren A (bis HCP -12), Herren B (HCP -13 bis -28), Damen (HCP bis -28). Beim großen Finale werden in jeder Spielklasse die Sieger gekürt, zudem gibt es eine Teamwertung, in die alle Ergebnisse einfließen. Seit 1995 findet das Finale an einem anderen Ort statt. 2023 war es Mauritius, 2024 geht es nach Südafrika!

Seit 40 Jahren BMW Golf Cup

Die Geschichte des BMW Golf Cup – und damit des Golfsport-Engagements der BMW Group – reicht zurück bis ins Jahr 1982. Das erste Weltfinale der Amateur-Turnierserie wurde 1995 ausgespielt. 2023 kam es in der langen Geschichte des Wettbewerbs zu einer Premiere: Erstmals wurden die Sieger der teilnehmenden Länder zum Weltfinale nach Mauritius eingeladen. Auf der afrikanischen Insel im indischen Ozean fand das internationale Golfevent auf Profiniveau statt, bei dem die Weltfinalisten und ihre Begleitung eine unvergessliche Woche mit vielen Highlights erlebten. Die Spieler gehen aus dem jeweiligen Landesfinale hervor.

2023 gewann das Team aus China mit 332 Punkten vor Team Singapur und Team Taiwan, China (beide 325 Punkte) durch. Das Trio aus Mauritius konnte beim Heimspiel den 11. Platz – punktgleich mit dem deutschen Team – belegen.

In der Einzelwertung der Damen triumphierte die Thailänderin Jirawan Chaiyanboon (118 Punkte) vor Li Jiang aus China, Kuei Hsian Shih (Taiwan, China) und der Australierin Yeonhee Ko (alle 114). Bei den Herren A gewann Phogkij Phongam aus Thailand (110) und verwies den Chinesen Yanping Liu (108) sowie Ji Yi Gong aus Singapur (107) auf die Plätze. Neil Janszen (113) holte bei den Herren B den Sieg für die Niederlande. Der zweite Platz ging an Shao Chienh Fu (Taiwan, China) vor Weiping Yang (China).

Alle Siegerinnen und Sieger bekamen ihre Pokale beim abschließenden Gala-Dinner von Ehrengast Fanny Sunesson überreicht. Die Schwedin begleitete das Weltfinale vom ersten bis zum letzten Tag und begeisterte die Spieler und Gäste nicht nur mit ihrer herzlichen Art, sondern ließ sie auch an ihrem unerschöpflichen Erfahrungsschatz als ehemaliger Caddie einiger der besten Golfer der Welt – wie Sir Nick Faldo oder Adam Scott – sowie als Teaching Pro und Beraterin des europäischen Solheim-Cup-Teams teilhaben. So richtete sie während der Woche mehrmals das Talkformat „Fanny’s Golf Experience“ aus, das großen Zuspruch erfuhr und in dem es um Themen wie die Aufgaben eines Caddies, das richtige Course-Management und die mentalen Aspekte des Golfspiels ging.

2024 größte Turnierserie für Golfamateure in Südafrika

2024 wird das Weltfinale der BMW Golf Cup Saison 2023 im Fancourt Golf Resort in George, Südafrika stattfinden. Das Land ist bereits seit 50 Jahren ein wichtiger Unternehmensstandort für die BMW Group, die in Rosslyn nördlich von Johannesburg seit 1973 einen Produktionsstandort betreibt. Weitere Geschäftsbereiche in Südafrika sind unter anderem der weltweit größte IT-Hub der BMW Group sowie BMW Financial Services. Insgesamt beschäftigt die BMW Group in Südafrika rund 5.000 Menschen.

Im Juni 2023 stehen auch die BMW International Open im Münchner Golfclub Eichenried an!