Traditioneller Wintergolf-Event: 12. Golf on Snow Cup in Südtirol

Am 17. März 2023 pilgerten wieder einige Snowgolf-Begeisterte aus München, Kitzbühel und Frankfurt und Berlin extra ins idyllische Ridnaun, um Snowgolf in einem Turnier zu spielen. Viele Jahre schon präpariert Snowgolf-Weltmeister Adi Hengstberger die neun Löcher vis-a-vis vom Hotel Schneeberg, dass wieder elf Flights á vier Golfer an den Start gehen konnten. Sport-Promis wie Boxer Sven Ottke oder Leichtathlet Lars Riedel waren mit von der Snowgolf-Party. Sie legen allerdings ein Golf-on-Snow-Doppelwochenende im Schneeberg Resort ein, denn der EAGLES Charity Golfclub aus München schlägt das Wochenende danach hier auf!

Golf on Snow Turnier mit Fun-Faktor

Was vor vielen Jahren als ganz kleiner Event begann, hat seine Fangemeinde gefunden. Vom Single-Handicapper bis zum Bogey-Golfer schaffte jeder die neun Schnee-Löcher spielend – manchmal war auch ein Birdie dabei. Trotzdem sollte man an sein Spiel nicht so große Erwartungen stellen, denn viele Dinge sind beim Snowgolf eben anders als beim normalen Golfspiel.

Am 18. März schmelzte der Schnee förmlich auf den Schneegrüns weg. Obwohl Ridnaun (1.342 m ü.M) als absolut schneesicher gilt, trainieren hier auch die Biathleten, merkt Adi Hengstberger die Klimaverschiebung auch hier. ‚Das Hotel Resort Schneeberg mit der ganzen Infrastruktur und eigener Energieversorgung ist für uns einfach perfekt‘, sagt der gebürtige Bayer, welcher mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt mit seiner Frau Daniela nach Kitzbühel verlegt hat.

Snowgolf als Familienevent

Wenn allerdings die Sonne im Dauerscheinmodus ist, schmilzt der Schnee förmlich unterm Golfball weg. Das macht ihn unkalkulierbar. Dafür hat das Hotel Schneeberg extra Holzschieber gebaut – ähnlich wie beim Eishockey – dass man das Icegreen noch schnell abziehen kann. Doch bei Abschlägen wie vom Signature Hole No. 6 (Par 3 / 151 m) musste man präzise sein, denn ähnlich wie beim Rough waren Bälle kaum auffindbar. Obwohl sie grün oder knallrot (im Startgeschenk mit Jacke und T-Shirt) gut sichtbar waren.

Nach dem Turnier ging es in den neuen Wellnessbereich des Schneeberg Resorts, denn während der Pandemie wurde hier an- und umgebaut, dass Stammgäste das Hotel nicht mehr erkennen werden.

Sport-Promi Lars Riedel kam wieder mit seiner ganzen Familie. Seine beiden Töchter kennen und lieben seit über elf Jahren das Hotel und haben sich mit den drei Töchtern von Hotelier Andreas Kruselberger richtig angefreundet. Beim Come-Together-Dinner und Turnier-Dinner zum Motto ‚Schneeberg meets Bayern‘ trafen sich die Snowgolfer und die ganzen Familien kamen zusammen.

Mehr Infos unter der Golf on Snow Seite von Adi Hengstberger!