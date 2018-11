Wer einen Golfer in der Familie hat, sollte logischerweise auch über ein typisches Golfgeschenk nachdenken. Eine kleine Auswahl möchten wir Euch hier präsentieren mit Preisen von 39 € aufwärts!

Weltneuheit: Griffheizung für JuCad-Carts

Bis dato haben wir uns mit Handschuhen zwischen den Schlägen oder Wärmekissen so einigermaßen die Hände warm gehalten. Mit der JuCad-Griffheizung beginnt ein neues Luxus-Zeitalter! Die Heizung wird einfach per Klettverschluss um den Cartgriff des JuCad Elektrocaddy befestigt und an das JuCad Powerpack angeschlossen. Der Griff erzeugt sofort eine angenehme Wärme. Besonders für Frauen ein Herz- und Hand-Erwärmer!

JuCad-Winterreifen

Damit fährt man auch in der kalten Jahreszeit sicherer und komfortabler über die Fairways. Die Gummispikes auf den Reifen verringern den Bodenkontakt bis zu 75% und ermöglichen somit ein platzfreundliches Fahren – ein Durchdrehen der Reifen gibt es nicht mehr! Praktisch: Die zwei Winterreifen lassen sich schnell und einfach über die Hinterräder ziehen… ca. 50 €

JuCad Zigarren- und Zigarettenhalter:

Elegant und stilvoll: Der JuCad Halter aus satiniertem Edelstahl ist komfortabel mit nur einer Hand bedienbar – und passend für alle JuCad Caddys (80 Euro). Wir hatten extra eine Zigarre auf dem Golfplatz dabei:

Praktisches Weihnachtsgeschenk: Geschenkset

Rädertasche, Schlägertuch, Schlägerbürste, Ball- und Teehalter aus Neopren, Ballmarker Set, 12 Titanium Golfbälle, Pitchgabel, Getränkekühler, Teleskop-Ballangel und 90 extra lange Holz-Tees (Einzelpreis gesamt 150 Euro, Setpreis: 100 Euro).

Viele weitere Geschenkideen finden sie im JuCad-Fanshop unter www.jucad-fanshop.de!

Wer ein bisschen tiefer in die Tasche greifen möchte: Über einen stylischen Elektrotrolley freut sich jeder! Das neueste Model aus dem Hause JuCad ist unsere erste Wahl: Beim ‚Ghost‘ sind Aufbau, der Verstau im Tragebag und dessen Handhabung geradezu kinderleicht. Ein neuer Magnetstecker für den Akku zieht sich quasi selbst an… Dazu passen die perfekte Bremskraft, das einzigartige Design und der hohe Komfort beim Fahren, Rangieren und bei der „Zuladung“ von Bags!

Auch super geeignet als Geschenk für einen selbst! :-)