Garten-Schöpfer Piet Oudolf designte Gräflichen Garten in Bad Driburg

Wohl keiner ist international so gefeiert wie Piet Oudolf. Ohne Corona hätten wir den Garten-Designer-Star und Schöpfer grandioser Pflanzungen (z.B. für den Lurie Garden in Chicago, den Battery Park in Manhatten, den New York Botanical Garden) während der Freisinger Gartentage in München im Mai 2020 getroffen. Für Golfer ist eins seiner deutschen Referenzprojekte sein Garten im Gräflichen Park Health & Balance Resort!

Schon seit über 230 Jahren befindet der sich der Gräfliche Park mit Hotel im Privatbesitz der Grafen von Oeynhausen-Sierstorpff. International bekannte Gartenarchitekten haben hier ihre Visitenkarte hinterlassen, was dem Gräflichen Park schon zahlreiche Auszeichnungen bescherte.

Als ehemals Gräfliches Gesundheits- und Fitness-Bad gab es 2007 die erste Namenskorrektur in Gräflicher Park Hotel & Spa. Als Spiegel der Vielseitigkeit hat das Hotel die aktuelle Bezeichnung Gräflicher Park Health & Balance Resort. Eine gute Adresse für Golfer, ist man mit dem hoteleigenen Golfcart schnell am Abschlag.

An den 64 Hektar großen englischen Landschaftspark mit seinem alten Baumbestand, Teichen, Bachläufen, Sichtachsen und dem Wildgehege grenzt der Bad Driburger Golfclub. 2020 war das erste hoteleigene Golfturnier für Anfang Juni geplant, welches durch Corona abgesagt werden musste.

Mooranwendungen speziell für Golfer

Nach der Golfrunde lockt beispielsweise ein Bad im Moor. Der dunkelbraune bioaktive Naturstoff wird täglich frisch direkt im Gräflichen Park aufbereitet und regelmäßig von einem zugelassenen Institut geprüft. Das Moor entfaltet besonders als Voll- oder Teilkörperpackung eine entspannende Wirkung. Es sorgt für eine verbesserte Durchblutung der Muskeln und mildert Verspannungen. Juni 2021 ist der zweite Anlauf für das erste Golfturnier des Hotels geplant. Unser Redakteur Thomas Klages war bereits vor Ort!