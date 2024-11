Die besten Sportevents in Dubai: Rugby, Golf, Tennis und Pferdesport

Entdeckt Rory auf dem Dach des Atlantis The Royal Hotels, wo er einen beeindruckenden Schwung über The Palm Jumeirah macht – zu sehen im gerade veröffentlichten Sportfilm, der die Dubai Sportsaison 2024/2025 einleitet. Der Film bietet einen ersten Blick auf das Programm der Saison 2024/2025. Darunter der Hero Dubai Desert Classic, die Emirates Dubai 7s, die Dubai Duty Free Tennis Championships und der Dubai World Cup. Warum nicht ein Sportevent mit privatem Golf verbinden?

Rory McIlroys Ankündigung, 2025 erneut am Hero Dubai Desert Classic im historischen Emirates Golf Club vom 16. bis 19. Januar mit dem Ziel teilzunehmen, als erster Spieler den fünften Sieg in diesem Turnier zu erreichen, spricht Bände. Doch es gibt einige Eventhighlights, dass man Dubai auch noch einmal etwas anders kennenlernen kann!

Emirates Dubai 7s, 29. November bis 1. Dezember 2024, The Sevens Stadium

Die Saison startet mit dem Emirates Dubai 7s. Wweit mehr als ein Rugbyturnier: Es ist das ultimative Sport- und Entertainment-Festival. Über 80.000 Besucher aus 128 Ländern und 6.000 Teilnehmer in 6 Sportarten werden erwartet. Sie machen es zum größten Sportevent im Nahen Osten. Seit 1999 feiert das Event Sport, Musik und Unterhaltung und ist das am längsten laufende Sportereignis der Region.

2024 findet hier die Auftaktveranstaltung der HSBC SVNS 2024/25-Serie statt, mit weiteren 33 Turnieren in Rugby, Netball, Cricket, Fitness und Padel Tennis sowie drei Musikbühnen und einer großen Kinderzone. Headliner ist der britische Rapper Stormzy, der das Festival am Sonntag, 1. Dezember, spektakulär abschließen wird.

Hero Dubai Desert Classic, 16. bis 19. Januar 2025, Emirates Golf Club

Das Hero Dubai Desert Classic zählt zu den angesehensten Golfturnieren weltweit. 2025 wird Rory McIlroy als Titelverteidiger mit weiteren Top-Golfern um den Dallah-Trophy kämpfen. In der letzten Saison sicherte er sich seinen vierten Titel und kehrt im Januar 2025 für einen weiteren spannenden Wettkampf zurück. Das Preisgeld beträgt 9 Millionen Dollar.

Dubai Duty Free Tennis Championships, Februar/März, Dubai Duty Free Tennis Stadium

Das Dubai Duty Free Tennis Championships verspricht erneut spannende Matches mit den weltbesten Tennisstars. In der 25. Jubiläumsauflage der WTA-Woche treten sowohl WTA- als auch ATP-Spieler in aufeinanderfolgenden Wochen an. Das Turnier begann 1993 und feiert nächstes Jahr das 33-jährige Bestehen der Herrenkategorie. Vom 16. Februar bis 1. März 2025!

Dubai World Cup, 5. April 2025, Meydan Rennbahn

Der Dubai World Cup zählt zu den renommiertesten Pferderennen weltweit mit einem Preisgeld von 30,5 Millionen Dollar. Top-Rennen, erstklassige Unterhaltung und glamouröse Mode machen dieses Event seit 28 Jahren zu einem Highlight der Dubai-Saison.