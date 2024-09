Stanglwirt Golf Trophy: Ausnahmeturnier eines Ausnahmehotels

Der Stanglwirt – eine Legende unter den luxuriösen Alpendestinationen – ist mehr als nur ein exklusives Refugium in den Tiroler Bergen. Hier trifft traditionelle Gastfreundschaft auf modernste Eleganz. Und nirgendwo sonst verbinden sich Naturerlebnis und sportliche Spitzenklasse auf so unvergleichliche Weise. Auch für Golfer bietet der Stanglwirt eine Bühne, die ihresgleichen sucht.

Umgeben von majestätischen Gipfeln und einigen der besten Golfplätze in Tirol, genießen Spieler traumhafte Fairways und ein einzigartiges Ambiente, das die Leidenschaft für den Golfsport mit der Erholung im Einklang mit der Natur verschmelzen lässt. Die 18. Stanglwirt-Generation richtete dieses Jahr die 18.te Ausgabe des hauseigenen Golfturniers aus! Was dieses Turnier so besonders macht!

Stanglwirt Golf Trophy No. 18

Seit 18 Jahren immer im September checkt die europäische Golfgemeinde im Stanglwirt ein. Ca. die Hälfte der 170 Zimmer sind dann für Amateurgolfer reserviert, welche sich beim Willkommens-Donnerstag-Abend bereits kennenlernen. Man merkt sehr schnell, dass ein Drittel davon Stammgäste sind, wirken ihre Begegnungen wie bei einem Familientreffen.

Am Freitag, den 13.ten September 2024 sollte es jedoch nicht wie gewohnt auf den Golfplatz ‚Wilder Kaiser‚ gehen. Für Hoteldirektorin Trixi Moser (seit über 30 Jahren beim Stanglwirt) war das Wetter heuer die Herausforderung. Es regnete in zwei Tagen so viel, dass einige Golfplätze in Kitzbühel und Umgebung wegen Nässe ’nicht spielbar‘ waren.

Die passionierte Skiläuferin spielt auch Golf, sonst könnte sie nie so perfekt die Golf-Flights zusammen stellen und schnell entscheiden, dass man kurzerhand das Turnier anstatt auf der Anlage Wilder Kaiser auf dem 9-Loch-Golf & Country-Club Lärchenhof ausspielt. 22 Flights starteten bei widrigen Wetterbedingungen.

Wir kennen das von unseren Golfteilnehmern des CEO GOLF CUPs, welche alle aus Respekt für das Turnier antreten. Auch die Stanglwirt Golf Trophy hat diese treuen Golfer!

Stanglwirt zitiert Münchner Comedian Karl Valentin

Bei Tee1 wurden Regenmäntelchen ausgegeben, auf deren Verpackung ein Spruch ein kleines Lächeln bei vielen entlockte: ‚Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.‘

Stanglwirt Golf Trophy bei schönem Wetter

Einige Teilnehmer der Trophy erzählten uns bei der warmen Suppe nach der Runde im Clubhaus, wie die Stanglwirt Golf Trophy im Normalfall abläuft. Mit einer Stanglwirt Halfway, welche keine Wünsche offen lässt und einer fröhlichen Champagne Bar auf dem Weg zur „19“.

Außerdem beginnt das Golfprogramm im Normalfall bereits am Donnerstag von 14 bis 16 Uhr mit dem Einspielen auf der Stanglwirt Driving Range mit den Pros der Golf Sport Academy. Wer hier trainiert wird an einem Trainingstool nicht vorbei kommen. Der Südafrikaner Robert Baker hat es vor ca. 15 Jahren installiert als er mit Wladimir Klitschko hier gemeinsam Golf spielte. Eine Art Seilzug, mit welchen man die Schwungmuskulatur trainieren kann.

Als einer der gefragtesten Golf-Coaches hat er mit dem Stanglwirt eine zweite Heimat gefunden. Ca. drei Monate verbringt er pro Jahr im Stanglwirt. Mittlerweile mit eigener Wohnung in Going, aber er kommt oft in den Fitness- und Spa-Bereich.

Spa-Time und grandiose Abendveranstaltung

Egal wie das Wetter ist, auf das leckere Essen mit Zutaten vom hoteleigenen Bio-Bauernhof und einem unglaublichen Spa-Bereich kann man sich in dem zertifizierten Bio-Luxushotel verlassen. Beim Stanglwirt gibt es mittlerweile das größte hoteleigene Solebecken in Europa. Golfer können darin perfekt ihre Muskulatur entspannen. Außerdem wird das Immunsystem gestärkt. Bis 20 Uhr kann man täglich auf einer gewaltigen Fläche von über 12.000 qm im wahrsten Sinne des Wortes ‚abtauchen‘.

Da wurde es fast knapp bis zur Siegerehrung, welche in der Tenne des Stanglwirt’s für 18 Uhr anberaumt war. Hochwertige Geschenke von Stanglwirt-Geschenk-Sponsoren wie Juwelier Rüschenbeck, nachhaltige Pokale von TREESMOSPHERE und Übernachtungsgutscheine vom Hotel ‚veredeln‘ das Turnier. Beim 5-Gänge-Abschluss-Dinner im Kaminzimmer vom Stanglwirt sind die Wetterkapriolen längst vergessen. Küchenchef Thomas Ritzer kredenzte das komplette Geschmacks-Repertoire von Sushi über Wachtelbrust, Black Angus Filet bis zum Himbeersorbet. Vor 400 Jahren begann die Erfolgsgeschichte des Stanglwirt’s als Gasthof! Die Gastlichkeit, Qualität und Tradition war im Hotel und Golfevent immer zugegen!

Mehr zu:

Gigantischer Wellness- & Fitnessbereich: Gigantischer Wellness- & Fitnessbereich: Der Wellnessbereich umfasst über 12.000 Quadratmeter und gehört zu den größten und luxuriösesten in Europa, mit einem tollen Natursee, einem Felsenbad, einem Panorama-Spa und einer Vielzahl an Saunen. Mit knapp 50 Geräten im Fitnessbereich zählt der Stanglwirt GYM zu den am besten ausgestatteten Fitness Areas im ganzen Kitzbühler Raum. Selbst 3 Original Maschinen von Arnold Schwarzenegger haben Ihr Zuhause im Stanglwirt Fitness gefunden.

Stanglwirt Erfolgsgeschichte - ohne Fleiß kein Preis: Stanglwirt Erfolgsgeschichte - ohne Fleiß kein Preis: Der Stanglwirt ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Hoteladressen in Österreich. Unter der Leitung von Balthasar Hauser und seiner Familie hat das Bio-Hotel kontinuierlich expandiert und sich als Vorreiter im nachhaltigen Tourismus etabliert. Bis zur Pandemie galt die Maxime – keinen Tag geschlossen seit 300 Jahren. Auch während der Corona-Pandemie bewies der Stanglwirt seine Widerstandskraft und setzte trotz globaler Herausforderungen auf Investitionen, Innovation und Kontinuität. Der Stanglwirt zählt zu den umsatzstärksten Hotels in Österreich, ist aber nach wie vor sehr stark von familiärer Tradition, Naturverbundenheit und unternehmerischem Weitblick geprägt. Nach Corona wurde der Claim geändert auf: Kein Tag freiwillig geschlossen seit 300 Jahren.

Frühstück & Biolandwirtschaft: Frühstück & Biolandwirtschaft: Frühstück beim Stanglwirt gilt als eines der besten in ganz Österreich und wird oft als Highlight des Aufenthalts bezeichnet. Das Frühstücksbuffet bietet eine riesige Auswahl an regionalen, biologischen und hausgemachten Produkten, die in der Breite selbst für ein 5 Sterne Hotel nicht Standard sind, darunter viele hochwertige Bio-Produkte aus der hauseigenen Landwirtschaft des Stanglwirts. Der Stanglwirt betreibt den größten Bio-Bauernhof Europas in privater Hotelbesitzschaft, der viele der Lebensmittel für das Hotel frisch liefert. Selbst 22 Kühe sind, wenn Sie im Sommer nicht auf der Alm inmitten der Hotelanlage zuhause. Von einem der Restaurants gibt es eine Glasscheibe welche den Gästen den direkten Blick in den Kuhstall ermöglicht.

Den Turniertermin für die Stanglwirt Golftrophy für 2025 kann man über daheim@stanglwirt.com bald in Erfahrung bringen bzw. sobald bekannt, werden wir diesen auf dieser Seite einstellen.

–> Mehr vom Bio/Wellness & Luxushotel Stanglwirt auf deren Website!