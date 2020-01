Auch wenn die Bälle in Mitteleuropa noch nicht überall fliegen: Die Golf-Saison 2020 begann schon mit der Stuttgarter Golfmesse (bis 19. Januar), auf die die weltgrößte Golf-Show in Orlando/Florida folgt (21.-24.1.). Selbstverständlich ist JuCad hier ebenso vertreten wie auf den folgenden Messen in Zürich, Wien, Hamburg, München (21. bis 23. Februar 2020), und Düsseldorf. Zumal das Familienunternehmen nicht nur mit der 2.0 Technik eine Hightech-Offensive startete.

Die Caddys von JuCad sind seit drei Jahrzehnten bekanntlich nicht nur optische Highlights auf allen Fairways, sondern sparen einem Golfer laut golf-erfahrener Orthopäden pro Runde auch etwa zwei Schläge, weil sie den Spieler unterstützen und vor allem entlasten!

JuCad ist als Markenprimus im High-End-Bereich der „Premium-Player“ der Branche. Die wertbeständigen Caddys werden nach wie vor in Limburg a.d. Lahn, in Deutschland gefertigt. Ein einziger JuCad-Caddy benötigt ca. 1.250 Arbeitsschritte, die meisten davon von Hand. JuCad ist und war der erste Hersteller, der einen persönlichen Caddy-Konfigurator im Internet anbietet und damit die Farb-Vielfalt auf den Golfplatz bringt.

In den Caddys vereinen sich edelste Werkstoffe aus Edelstahl, Titan und Carbon, Handarbeit in höchster Präzision, zeitloses Design und absoluter Komfort. Jeder JuCad ist ein Original, mit seinen kompakten Maßen praktisch in der Handhabung, zugeschnitten auf jeden Golfer und begleitet von einem professionellen Kundenservice. Für alle JuCad-Caddys gilt nach wie vor: Das unverwechselbare Design bleibt unverändert – und wurde übrigens erneut und mehrfach von namhaften Institutionen ausgezeichnet!

Caddys der 2020er Technik-Generation

Neu bei JuCad: alle E-Caddys – auch die aus Carbon und Edelstahl – sind ab sofort mit integriertem Technik-Paket 2.0 ausgestattet. Die 2.0 Serie bietet noch mehr Komfort und beinhaltet Brushless Motoren mit beidseitiger elektronischer Parkbremse, Ladestandsanzeige und einen Magnetstecker. Der Stecker am Powerpack zieht sich mit festem Halt magnetisch in die richtige Position am Caddy an. Einfaches Handling: Am Powerpack gibt‘s nur noch eine Verbindung für Fahren und Laden!

Extravagante E-Caddy’s

Wer seinen E-Caddy noch mehr zum Strahlen bringen möchte, kann seinen JuCad mit einem lupenreinen Diamant-Brillanten im Drehschalter veredeln. Die hochwertige Sonderanfertigung ist bei Neukauf in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich und bei fast allen Modellen gegen Aufpreis möglich. JuCad and Diamonds are forever….

JuCad Neuheiten auch unter den Golfbags

Das Limburger Unternehmen hat sich mit fast 100 Modellen in den letzten Jahren auch zu einem der größten deutschen Anbieter von Cart- und Tragebags entwickelt. Die Nachfrage nach passenden Bags zu den JuCad-Caddys steigt permanent. Die Bedürfnisse an ein Bag sind jedoch sehr unterschiedlich, was Design und Farbe, aber auch Funktionalität und Komfort betrifft. Das JuCad-Angebot an Bags wächst daher ständig, um allen Wünschen entgegen zu kommen.

So wurde zum Beispiel das wasserdichte, sportliche und elegante JuCad Bag Silence Dry um die Farbe Dunkelblau-Pink erweitert. Ferner wurden einige Modifikationen einzelner bestehender Modelle im Rahmen der Modellpflege vorgenommen, z.B. wurde das Bag Fly um ein Klicksystem für Schläger erweitert, das Trainingsbag Sunday glänzt mit neuem Design und integrierter Schlägerhaube u.v.m.

Und damit das JuCad Equipment ganz individuell bleibt, bietet JuCad eine Personalisierung des Zubehörs an – mit dem Namen des Besitzers auf Schirmen, Bags, Taschen etc.