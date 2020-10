Nach den ersten Golf-Schnupperstunden macht man sich meistens die ersten Gedanken über die richtige Ausrüstung. Spätestens mit dem Erreichen der Platzreife möchten sich die meisten Golfer eine entsprechende Ausrüstung zulegen. Hat man einen passenden Golfclub gefunden, werden im Training und in den Schnupperstunden die nötigen Dinge vom Club gestellt. Für die weitere Ausübung des Sports steht im Anschluss wie bei anderen Sportarten eine Investition in die Ausrüstung an. Doch was ist tatsächlich notwendig, um im Golf erfolgreich zu werden?

Die Grundlage: Golfschläger

Die Golfschläger sind das wichtigste Grundequipment eines Golfers. Dabei gibt es Schläger mit unterschiedlichen Strukturen und zu verschiedenen Zwecken. Grob kann man zwischen Eisen, Hölzern und Puttern unterscheiden. Die unterschiedlichen Typen kommen in unterschiedlichen Situationen zum Einsatz. Hölzer werden gerne zum Schlagen von langen Distanzen verwendet. Eisen sind für mittlere Distanzen zielgenauer und nur wenige beherrschen Eisen 5, um auch lange Distanzen zu meistern. Einen Putter nimmt man nur auf dem Green, wenn der Ball eingelocht werden soll. Dementsprechend benötigen Golfer eine Auswahl an verschiedenen Schlägern. Für den Anfang reicht jedoch meist ein halber Satz aus, der aus sieben Schlägern besteht.

Die Golftasche

Zu Beginn eignen sich leichte Golftaschen am besten. Grundsätzlich ist eine Tasche sinnvoll, in die ein eingebauter Ständer zum leichteren Abstellen integriert ist. Haben Sie Probleme mit dem Tragen einer Tasche oder legen Sie großen Wert auf mehr Komfort, können Sie sich einen Golftrolley zulegen. Anbieter wie der Online Shop von PGA Golfprofessional Christoph Knapp verkaufen verschiedenste Golftrolleys. Es gibt beispielsweise einfache 2- und 3-Rad-Trolleys, aber auch Elektrotrolleys, die bei Bedarf an einem Hügel Unterstützung liefern.

Golfbälle

Besonders Golfeinsteiger können nicht genügend Golfbälle haben. Denn gerade zu Beginn landen Bälle gerade nagelneue Bälle oft im Wasser-Hindernis oder in großen Büschen. Wer sich jedes Mal neue Bälle kaufen muss, kann das schnell ins Geld gehen. Eine gute Lösung für den Anfang ist der Kauf gebrauchter Golfbälle. Diese Bälle werden auch Lakeballs genannt und sind deutlich günstiger als ungenutzte Bälle. Ist man mit seinem Spiel bald auf der sicheren Seite, kann man immer noch auf hochwertige neue Bälle umsteigen.

Golfkleidung

Das richtige Schuhwerk und ein Paar Handschuhe gehören ebenfalls zur Grundausrüstung beim Golf. Golfschuhe verfügen beispielsweise über Spikes, die an allen Stellen einen festen Stand ermöglichen und gleichzeitig den Rasen schonen. Zusätzlich müssen sie bequem sein und perfekt passen. Auch ein Handschuh ist für Golfer nicht unwichtig. Er wird an der nicht-dominanten Hand getragen. Bei Rechtshändern also an der linken Hand. Durch Material wie Leder oder Stoff sorgt dieser Handschuh nicht nur für besseren Halt, sondern verhindert auch die Bildung von Blasen an den Händen.

Pitchgabel

Manchmal fragt der Starter oder Marshall danach: die Pitchgabel, denn wer eine eigene Pitchmarke hinterlässt, muss diese ausbessern! Wird ein Ball aus großer Höhe auf das Grün geschlagen, entstehen diese sogenannten Pitchmarken. Diese Pitchmarken zeitnah auszubessern, ist die Pflicht jedes Golfers. So bleibt das Grün weiterhin eben und problemlos bespielbar für alle Golfer. Um die Ausbesserungen vorzunehmen, sollten man deshalb immer eine Pitchgabel bei sich haben.

Zu Beginn ist der Golfsport zweifellos eine größere Investition als bei anderen Sportarten. Sucht man sich die richtige Ausrüstung aus, trägt diese aber langfristig zum Erfolg bei.