Bereits Samstag führte Rickie Fowler (bei Cobra Puma Golf unter Vertrag) das Leaderboard. Mit dem Sieg der Honda Classic 2017 sicherte er sich den vierten Sieg auf der PGA Tour. Nach Runden von 66 Schlägen an den ersten beiden Tagen auf dem PGA National in Palm Beach Gardens, Florida, lieferte Fowler eine Bogey-freie 65er Runde am Samstag, ging so mit vier Schlägen Vorsprung in die Finalrunde und gewann das Turnier mit insgesamt 12 unter Par. Seine Golfschläger im Golfbag: Cobra KING! Allerdings ließ er seine Golfschläger kurz vor dem Turnier neu anpassen. Was er veränderte erfahrt Ihr im Artikel!

Um in dieser Woche mehr Fairways zu treffen, kürzte Fowler seine Driver-Schaftlänge um 1 Inch (2,54 cm) und erreichte mit seinem KING F7+ Driver Längen von durchschnittlich 303,9 Yards (277,9 Meter). Damit rangierte er als geteilter 17ter in der Kategorie Drive-Genauigkeit (driving accuracy). Darüber hinaus hat Fowler kürzlich drei neue KING Wedges in die Tasche gepackt und ist aktuell führend in der PGA TOUR Statistik „overall scrambling for the year“ und „sand-save percentage“.

Der neue KING F7+ Driver ist mit COBRA CONNECT Powered by Arccos ausgestattet, ein GPS basiertes Shot Tracking System mit einem im Griff eingesetzten ultraleichten Sensor. Mit diesem System kann der Golfer die Länge und Präzision seiner Drives erfassen. COBRA CONNECT Nutzer koppeln dazu einfach nur den Driver mit der kostenlosen Arccos Driver Smartphone App und können so ihre Performance Daten speichern. Darüber hinaus haben sie auf 40.000 Plätzen Zugriff auf Rangefinder GPS Distanzangaben. Nutzer können an dem virtuellen Long Drive Wettbewerb ‚King of the Hole’ teilnehmen.

Rickie Fowler Golfschläger

Driver: KING F7+ Black | 8.5° D; 12g Gewicht vorne | Aldila NV 2K Blue 70X | 43.5”

Holz 3: Fly-Z+ 3W | 13° Orange |Aldila Tour Blue 75TX

Holz 5: KING F6 Baffler Rail 5wd | 18.5° | Aldila Tour Blue 75TX

Eisen: KING Forged MB Eisen (4-P) | KBS Tour C-Taper S+ 125

Wedges: KING V-Grind | 52°, 56°, 60° | Ture Temper Dynamic Gold Tour Issue S400