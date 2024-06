Das familiengeführte B-Corp-Unternehmen mit Sitz in Südtirol, Italien, entwickelt und produziert seit über 35 Jahren zertifizierte Naturkosmetik. In Zusammenarbeit mit der japanischen Künstlerin Satoko Inada ist eine einzigartige Serie von Hautpflegesets in limitierter Edition für Outdoor-Sportler entstanden. Auch für Golfer gilt: Wahre Schönheit entsteht aus einem harmonischen Gleichgewicht zwischen äußerer Pflege und innerer Zufriedenheit!

ART COLLABORATION TEAM DR JOSEPH x SATOKO INADA

Die ausgeklügelten Wirkstoffkombinationen aus unterschiedlichen Pflanzen, die mit hochtechnologischen Verfahren verfeinert werden, sind jetzt in einem Set ‚THE GOLFER – THE ULTIMATE COMPANION FOR SKINTHUSIASTIC GOLFER‘ enthalten.

Verpackt in einem hochwertigen Leinenbeutel findet man darin:

Hyaluronic Blossom Facial Mist, 50 ml

Ultra Light Sun Block SPF50+, 50 ml

Cellular Protection Hand Cream SPF10, 50ml

Arnica Sport Balm, 50 ml

Stainless Steel Spatula, 1 Stk.

Preis: ca. 109,90 € kostet die zertifizierte Naturkosmetik.

Besonderes Geschenk für Golfer

Satoko Inada (51) ist eine japanische Künstlerin, die ihre Inspiration im Zusammenspiel von Emotionen, menschlicher Existenz und der natürlichen Welt findet. Ihre Arbeiten sind zurückhaltend, reflektiert und doch von Leichtigkeit geprägt. Das zentrale Motiv ihrer Arbeiten sind Blumen, deren zarte Schönheit die komplexen und oft unausgesprochenen Emotionen symbolisiert, die im Menschen wohnen.

Durch ihre Kunst strebt sie danach, die menschliche Erfahrung darzustellen. Diese umfassen bekanntlich eine Vielzahl von Emotionen. Durch ihre Werke denkt man automatisch über die Komplexität und Schönheit der menschlichen Erfahrung nach. Man wird fast zum Hobby-Philosophen, wenn man über die tiefe Verbindung zwischen Kunst und menschlicher Existenz nachdenkt. Das macht dieses Beauty-Bag natürlich perfekt als Geschenk!