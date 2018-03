Palm Harbor (dpa) – Golf-Superstar Tiger Woods muss weiter auf seinen 80. Sieg auf der amerikanischen Profi-Tour warten. Der 42-jährige Kalifornier beendete am Sonntag das PGA-Turnier in Palm Harbor als Zweiter. Woods brauchte 70 Schläge für die Schlussrunde und konnte sich mit insgesamt 275 Schlägen nicht mehr vom zweiten Rang nach vorne spielen. Den Sieg im Innisbrook Resort in Florida sicherte sich der Engländer Paul Casey (274) dank einer starken 65er-Finalrunde.

«Wow, was für eine tolle Woche. Leute, Atmosphäre, Adrenalin, die letzten neun Löcher am Sonntag, Mann, das habe ich vermisst», schrieb Woods auf seiner Facebookseite. «Werde besser. Danke für all die Unterstützung!»

Für seinen zweiten Erfolg auf der US-Tour erhielt Casey ein Preisgeld in Höhe von knapp 1,2 Millionen US-Dollar. Trotz des verpassten Sieges war der zweite Platz für Woods ein Erfolg. Es war erst das vierte Turnier für den 14-maligen Major-Sieger nach seinem Comeback.

Im April des vergangenen Jahres hatte sich Woods zum vierten Mal am Rücken operieren lassen. Nach seinem guten Auftritt in Palm Harbor wird die langjährige Nummer eins der Welt bereits wieder als einer der Favoriten auf den Titel beim Masters gehandelt. Das erste Major des Jahres wird vom 5. bis 8. April im Augusta National Golf Club im US-Bundesstaat Georgia ausgespielt.

Die deutschen Profis hatten mit dem Ausgang des Turniers nichts zu tun. Alex Cejka (284) schloss das mit 6,5 Millionen US-Dollar dotierte Event in Florida auf dem geteilten 40. Rang ab; Stephan Jäger (286) wurde am Ende 49.

Valspar Championship 2018 vor dem Finale

Palm Harbor (dpa). Golfstar Tiger Woods ist auf der Jagd nach seinem 80. Sieg auf der amerikanischen Profi-Tour. Der 42-jährige Kalifornier geht beim PGA-Turnier in Palm Harbor @Valspar Championship 2018 als Zweiter in die Finalrunde.



Liegt in Palm Harbor in Schlagweite zu seinem 80. PGA-Sieg: Golfstar Tiger Woods. Foto: Wilfredo Lee

Am Samstag (Ortszeit) spielte der von einer weiteren Rückenoperation genesene Woods in Florida mit 67 Schlägen die beste Runde seit seiner Rückkehr. Nach dem dritten Tag auf dem Par-71-Kurs im Innisbrook Resort hat der 14-malige Major-Sieger mit insgesamt 205 Schlägen nur einen Schlag Rückstand auf den führenden Kanadier Corey Conners (204).

Mit Platz 2 ins Finale @ Valspar Championship 2018

Woods muss sich Platz zwei aber mit seinem Landsmann Brandt Snedeker und Olympiasieger Justin Rose aus England teilen.

«Ich bin aufgeregt. Ich fühle mich gut», sagte Woods, der bisher 79 Turniere auf der US-Tour gewann. Nur US-Idol Sam Snead errang zwischen 1936 und 1965 mit 82 Erfolgen mehr Siege als Woods. Mitte der Woche verriet Woods der Presse seine Favoriten fürs Masters. Mit seiner aktuellen Platzierung dürfte er selbst einer der größten Favoriten fürs erste Majorturnier des Jahres sein!

Die deutschen Profis Stephan Jäger und Alex Cejka liegen vor der Schlussrunde mit jeweils 216 Schlägen auf dem geteilten 60. Rang.

