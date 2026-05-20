Ein Jahr nach seinem ersten Sieg auf der DP World Tour kehrt Nicolai von Dellingshausen als Titelverteidiger zu den Austrian Alpine Open zurück. Das Titleist-Video „Excellence in Process“ zeigt, was hinter seinem Durchbruch wirklich steckt: Routine, Vertrauen, Teamarbeit und mentale Stärke.

Mit den Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol steht eines der besonderen Turniere im Kalender der DP World Tour an. Vom 28. bis 31. Mai 2026 wird im Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith gespielt – und für Nicolai von Dellingshausen ist die Rückkehr nach Österreich mehr als ein weiterer Turnierstart. Es ist die Rückkehr an den Ort seines sportlichen Durchbruchs.

2025 feierte der Deutsche bei den Austrian Alpine Open seinen ersten Sieg auf der DP World Tour. Mit insgesamt 19 unter Par setzte er sich vor Kristoffer Reitan und Marcel Schneider durch, die bei 17 unter Par den geteilten zweiten Platz belegten. Für von Dellingshausen war es der erste Titel auf diesem Niveau – und der Lohn für einen Weg, der alles andere als geradlinig war.

Der Sieg begann lange vor dem Finaltag

Im aktuellen Titleist-DACH-Video „Excellence in Process“ spricht Nicolai von Dellingshausen offen darüber, dass sein erster Toursieg nicht aus einem einzelnen perfekten Wochenende entstanden ist. Vielmehr beschreibt er ihn als Ergebnis eines langen Prozesses: Jahre als Profi, Erfahrungen, Rückschläge, Fehler und die Bereitschaft, daraus konsequent zu lernen.

Genau darin liegt die eigentliche Geschichte. Der Triumph in Österreich war nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern ein Beispiel dafür, wie moderner Spitzengolf funktioniert. Erfolg entsteht nicht erst am Sonntag auf den letzten Löchern. Er entsteht in der Vorbereitung, in Routinen, im Vertrauen in das eigene System – und in der Fähigkeit, unter Druck klar zu bleiben.

Vorbereitung als Wettbewerbsvorteil

Von Dellingshausen gibt im Video einen spannenden Einblick in seine Turnierroutine. An Spieltagen steht er in der Regel rund drei Stunden vor seiner Teetime auf. Atemübungen, Visualisierung und das Yardage Book gehören fest zu seiner Vorbereitung. Er geht den Platz mental durch, analysiert Fahnenpositionen, Windprognosen und legt fest, wo er aggressiv spielen kann – und wo ein kontrollierter Schlag die bessere Entscheidung ist.

Für ambitionierte Amateure ist genau das eine der stärksten Botschaften: Gutes Golf beginnt nicht erst am ersten Tee. Es beginnt mit einem Plan. Wer weiß, wo er angreifen darf und wo Geduld gefragt ist, spielt nicht nur technisch besser, sondern mental stabiler.

Die Rückkehr zu den Basics

Auch auf der Driving Range sucht von Dellingshausen nicht nach komplizierten Schwungtheorien. Sein Fokus liegt auf den Grundlagen: Balance im Setup, Abstand zum Ball und Ballflugkontrolle. Mit einfachen Hilfsmitteln wie einem Richtungsstab arbeitet er an seiner bevorzugten Kurve, dem Draw.

Das wirkt fast unspektakulär – ist aber gerade deshalb so wertvoll. Im Spitzengolf entscheidet nicht die nächste große Idee, sondern die Qualität der Wiederholung. Wer die Basics unter Druck abrufen kann, verschafft sich einen echten Vorteil.

Teamarbeit statt Einzelkämpfer-Mythos

Hinter von Dellingshausen steht ein eingespieltes Experten-Team: Trainer für langes Spiel, kurzes Spiel und Putten, Mentaltraining, Athletik und Performance. Eine besondere Rolle nimmt sein Caddie Andy ein. Kein anderer verbringt während einer Turnierwoche so viel Zeit direkt mit ihm auf dem Platz.

Im Video wird deutlich, wie wichtig diese Verbindung ist. Der Caddie liest Körpersprache, erkennt fehlendes Commitment und hilft bei Schlägerwahl, Windbeurteilung und taktischen Entscheidungen. Gerade in Drucksituationen kann diese Feinabstimmung Fehlentscheidungen verhindern.

Das ist auch für erfolgreiche Unternehmer und Führungspersönlichkeiten interessant: Spitzenleistung entsteht selten allein. Sie entsteht durch ein Umfeld, das Stärken kennt, Schwächen auffängt und im entscheidenden Moment Klarheit schafft.

Vertrauen ins Material

Ein weiterer Baustein seines Systems ist das Vertrauen in das eigene Equipment. Nicolai von Dellingshausen ist Titleist-Spieler. Auf der offiziellen Titleist-Tourseite wird er als Golf Ambassador geführt.

Im modernen Profigolf ist Materialvertrauen weit mehr als Markenbindung. Es geht um Wiederholbarkeit, Gefühl und die Sicherheit, dass jeder Schläger zum eigenen Spiel passt. Wer auf höchstem Niveau performen will, braucht kein Setup, das überrascht – sondern eines, das unter Druck verlässlich funktioniert.

Die beste mentale Leistung seiner Karriere

Seinen Finaltag in Österreich beschreibt von Dellingshausen als die beste mentale Leistung seiner bisherigen Karriere. Trotz Zuschauerandrang und wachsendem Druck gelang es ihm, eine klare Körpersprache zu zeigen. Die Botschaft war spürbar: Heute will er diesen Sieg holen.

Genau dieser Moment macht seine Geschichte so stark. Der erste große Titel ist selten nur eine Frage des Scores. Er ist ein Test der inneren Haltung. Wer in der entscheidenden Phase nicht kleiner wird, sondern präsenter, hat verstanden, was Siegfähigkeit bedeutet.

Zurück als Titelverteidiger

Wenn Nicolai von Dellingshausen nun zu den Austrian Alpine Open zurückkehrt, kommt er in einer neuen Rolle. Nicht mehr als Spieler auf der Suche nach dem ersten großen Durchbruch, sondern als Titelverteidiger. Die Erwartungen sind höher, die Aufmerksamkeit ist größer, der Druck ein anderer.

Doch die Grundlagen bleiben dieselben: Vorbereitung, Vertrauen, Routine, Teamarbeit und ein Prozess, der nicht vom Ergebnis abhängig ist.

Für Exklusiv Golfen ist genau das die zentrale Botschaft: Golf up Your Life bedeutet nicht nur besser zu scoren. Es bedeutet, den eigenen Prozess ernst zu nehmen – auf dem Platz, im Beruf und im Leben.

Mehr zum Video „Excellence in Process“ mit Nicolai von Dellingshausen gibt es bei Titleist DACH. Zum Video auf YouTube!