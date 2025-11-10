Ausgezeichnet als „Most Sustainable Championship Golf Course in Southern Europe“ – ein neues Vorbild für umweltbewusstes Golfen an der Algarve

Der Els Club Vilamoura an der portugiesischen Algarve wurde im Rahmen der Sustainable Luxury Awards 2025 als „Most Sustainable Championship Golf Course in Southern Europe“ ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt nicht nur den exzellenten Zustand des Championship-Platzes, sondern vor allem die ganzheitliche ESG-Strategie (Environmental, Social, Governance), die in Konzeption, Betrieb und Weiterentwicklung des Clubs integriert ist – ein perfektes Beispiel dafür, wie nachhaltiger Golfsport in Europa gelebt wird.

Drei Säulen der Nachhaltigkeit: Effizienz, Ökodesign, Biodiversität

Nach der feierlichen Eröffnung im Juli 2025 steht der erste europäische Private Members Club von Golflegende Ernie Els bereits im internationalen Rampenlicht. Die Jury der Awards lobte insbesondere drei zentrale Aspekte:

1. Effizientes Platzmanagement

Eine umfassende Modernisierung des Bewässerungssystems erlaubt es dem Club, gereinigtes Abwasser aus der Vilamoura-Kläranlage (WWTP) zur Pflege der Anlage zu nutzen. Das hochpräzise System lässt sich exakt auf die jeweiligen Grünflächen abstimmen und garantiert damit maximale Wassereffizienz.

2. Architektur im Sinne des Ökodesigns

Bei der Neugestaltung des Clubhauses standen Nachhaltigkeit und Integration in die Natur im Fokus. Durch den gezielten Einsatz natürlicher Materialien, maximaler Tageslichtnutzung und natürlicher Belüftung entstand ein Gebäude, das Umweltbewusstsein mit architektonischer Eleganz vereint. In der Landschaftsarchitektur wurde ausschließlich mit einheimischen Bäumen und Pflanzen gearbeitet, teils durch gezieltes Umpflanzen bestehender Großbäume.

3. Aktive Förderung der Biodiversität

Auf dem Gelände wurden gezielt Naturreservate, Nistkästen, Insektenhotels sowie Bienen- und Schmetterlingshäuser angelegt, um Lebensräume für die lokale Tierwelt zu schaffen. Die Ufervegetation der vorhandenen Seen dient zusätzlich der Verbindung natürlicher Ökosysteme. Monitoring-Programme für Flora und Fauna sichern dauerhaft die ökologische Balance auf dem Gelände.

Portugal Invitational & Weltweite Anerkennung

Im Rahmen der Cluberöffnung wurde zudem bekannt gegeben, dass der Portugal Invitational ab Juli 2026 als erstes PGA Tour Champions-Event Europas im Els Club Vilamoura ausgetragen wird – ein Meilenstein für den europäischen Golfsport. Darüber hinaus wurde der Club für die World Golf Awards in der Kategorie „World’s Best New Private Golf Course“ nominiert.

Damit etabliert sich die Anlage in Rekordzeit als internationaler Leuchtturm für innovatives Golfplatzdesign und nachhaltige Entwicklung.

Zitat des Managements

Nuno Sepulveda, Co-CEO der Betreibergesellschaft DETAILS:

„Es ist eine Ehre, bereits zwei Monate nach der Eröffnung für unsere Umweltinitiativen ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung ist ein Beweis dafür, dass es möglich ist, sportliche Exzellenz mit beispielhaftem Umweltmanagement zu verbinden – wo Natur und menschliche Aktivität in perfekter Harmonie koexistieren.“

Fazit: Golf up Your Life – nachhaltig gedacht

Der Els Club Vilamoura ist eingebettet in eine verantwortungsvolle, naturverbundene Philosophie. Wer hier abschlägt, ist nicht nur Gast auf einem außergewöhnlichen Platz – sondern Teil eines zukunftsweisenden Golfverständnisses.