Matt Fitzpatrick gewinnt zum dritten Mal die DP World Tour Championship

Der Engländer Matt Fitzpatrick hat sich mit einem meisterhaften Auftritt seinen dritten Titel bei der DP World Tour Championship gesichert. Im finalen Playoff setzte er sich gegen keinen Geringeren als Rory McIlroy durch – und krönt damit eine Saison, die für ihn alles andere als einfach begann.

Matt Fitzpatrick wird auf dem 18. Grün der Jumeirah Golf Estates als Sieger der DP World Tour Championship 2025 geehrt. Der Engländer setzte sich im Playoff gegen Rory McIlroy durch. (Foto: Richard Heathcote/Getty Images)
Seine Hoheit Sheikh Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Chairman des Dubai Sports Council, überreichte Matt Fitzpatrick die Sieger-Trophäe der DP World Tour Championship 2025 auf dem 18. Grün der Jumeirah Golf Estates.

Ein starker Tag, ein perfektes Ende

Fitzpatrick startete die Schlussrunde mit einem Schlag Rückstand, spielte dann aber eine fehlerfreie 66er-Runde ohne Bogey – mit drei Birdies auf den ersten fünf Löchern und einem furiosen Finish. Seine -18 brachte ihn an die Spitze des Clubhauses.

McIlroy, die aktuelle Nummer zwei der Welt, benötigte am letzten Loch ein Eagle – und lochte tatsächlich. Doch im Stechen landete sein Abschlag im Wasser. Fitzpatrick blieb cool, rettete das Par und sicherte sich den Titel – nach 2016 und 2020 bereits sein dritter in Dubai.

Rory McIlroy: Trophäe trotz Niederlage

Auch für McIlroy war es ein starkes Jahr: Er gewinnt mit dem siebten Harry Vardon Trophy zum vierten Mal in Folge das „Race to Dubai“. Mit Siegen beim Masters, der Irish Open und einer herausragenden Ryder-Cup-Leistung steht der Nordire nun bei sieben Gesamtsiegen – nur einer fehlt noch zum Rekord von Colin Montgomerie (8).

Fitzpatricks Comeback des Jahres

Nach einem durchwachsenen Jahresbeginn zeigte Fitzpatrick im Sommer starke Leistungen: Top-10 beim US PGA, zwei vierte Plätze bei der Scottish Open und The Open, gefolgt von soliden Ergebnissen bei den European Masters und dem BMW PGA.

Sein Höhepunkt: die Ryder-Cup-Revanche von Bethpage Black, wo er maßgeblich zum historischen Auswärtssieg Europas beitrug.

Ein Golf-Tag zum Erinnern

Schon am Finaltag zeigte Fitzpatrick mentale Stärke: Birdies an der 2, 4, 5 sowie den Löchern 14, 15 und 18 – und ein kühler Kopf im Playoff. Mit 31 Jahren kehrt er eindrucksvoll in den DP World Tour Winner’s Circle zurück – zuletzt war ihm das 2023 bei den Alfred Dunhill Links gelungen.

Matt Fitzpatrick:
„Es bedeutet mir die Welt. Ich habe hart gekämpft, gerade nach dem schwierigen Jahresbeginn. Die Unterstützung meiner Frau, Freunde und Familie hat mich getragen. Heute lief alles – ich habe keinen einzigen schlechten Schlag gemacht.“

Prominente Preisverleihung in Dubai

Im Rahmen der Siegerehrung überreichte Seine Hoheit Sheikh Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vorsitzender des Dubai Sports Council, die Trophäen. Mit dabei: hochrangige Vertreter von DP World, der Emirates Golf Federation und der DP World Tour.

📌 Fazit

Matt Fitzpatrick beweist: Champions fallen nicht vom Himmel – sie wachsen mit Herausforderungen. Mit seiner Konstanz, Nervenstärke und Spielintelligenz gehört der Engländer endgültig zur Elite des Weltgolfs. Und: Dubai bleibt seine Bühne.

