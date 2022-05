Lieblingsorte für Golfer: Rosewood Toskana, Mandarin Oriental Canouan, …

Das Privatjet-Unternehmen Vista Jet hat ein neues Golfprogramm aufgelegt, von welchem exklusiv ihre Kunden profitieren :-) Wie AmericanExpress oder DinersClub, welche für Karteninhaber Hotels, Kunst und Kultur kuratiert haben. 2022 übernehmen einige Firmen mit exklusiven Klientel selbst. So zum Beispiel VistaJet mit Orten auf der ganzen Welt. Und Zugang zu exklusiven Golfplätzen, Veranstaltungen, Turnieren und Golferlebnissen. Darunter ist zum Beispiel das exklusive Hotel Rosewood Castiglion del Bosco in der Toskana mit Private Golfclub.

Der Rosewood Castiglion del Bosco Club zählt zu Europas schönstes Golferlebnissen, gibt es hier viele Themen, u.a. Wein. Direkt an den Golfclub schließt sich das Weingut an. Der 18-Loch-Golfplatz ist einer der besten Privatplätze in Europa und der einzige kontinentaleuropäische Golfcourse von Architekt Tom Weiskopf.

Weiskopfs toskanisches Meisterwerk fügt sich in die sanften Kurven und Konturen des toskanischen Landgutes ein. 12 km von Montepulciano, 40 km von Siena dürften hier allerdings viele ‚to do’s‘ auf der Liste stehen. Zum Beispiel eine romantische Autofahrt nach Florenz? Zwei Fahrtsunden durch die toskanische Romantiklandschaft ein Traum.

Übrigens gibt es bald auch ein Rosewood-Hotel in München. Deutschlands erstes Rosewood mit Fünf Sterne ultra Luxury und mit einem neuartigen offenen Hotelkonzept. Für Rosewood wird es die siebte Immobilie in Europa sein.

Weitere Lieblingsorte für Golfer

Mandarin Oriental, Canouan

Canouan verfügt über den einzigen 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz des Grenadinen-Archipels. Der Par-72-Golfplatz von Jim Fazio befindet sich in dem 1.200 Hektar großen privaten Schutzgebiet Grenadines Estate und wird über zwei Neun-Loch-Loops gespielt. Die ersten Neun schlängeln sich um die Bucht und bieten einen atemberaubenden Blick auf die Strände und das Riff. Die zweiten Neun führen einen Hang hinauf und bieten unglaubliche Ausblicke auf Canouan. Und die umliegenden Inseln wie Mustique und den Tobago Cays Marine Park!