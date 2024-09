Die zwei ehemaligen Sportstars initiierten das Golfturnier, das gemeinsam mit der Dietmar Hopp Stiftung und dem EAGLES Charity Club e. V. veranstaltet und von der Münchner Agentur lübMEDIA organisiert wurde.

Gleich bei ihrem 1. Franzi & Felix Invitational 2024 im Golf Club St. Leon-Rot sammelten sie 101.000 Euro für Kinder. Möglich machten das Ergebnis die 60 spendenfreudigen Golfer und Golferinnen sowie die rund 110 Abendgäste, welche auf die Championship-Golfanlage von SAP-Gründer Dietmar Hopp Golf spielten. Unter ihnen: Christian Neureuther, Evi Mittermaier, Franziska Knuppe, Kurt Klühspies, Joachim Hunold, Christian “Blacky” Schwarzer, Dr. Matthias Anthuber, u.v.m.

Die Spenden fließen in die beiden Stiftungen der Gastgeber. Die Felix-Neureuther-Stiftung unterstützt damit das Programm “Beweg dich schlau!”, welches Kindern in Kitas, Kindergärten und Grundschulen Freude an der Bewegung vermittelt, um den Grundstein für ein gesundheitsorientiertes Leben zu legen.

Die Franziska van Almsick Stiftung nutzt das Geld für das Projekt “Kids auf Schwimmkurs”. Jedes Kind sollte beim Verlassen der Grundschule sichere Schwimmkenntnisse haben.

Franziska van Almsick und Felix Neureuther zu ihrem ersten gemeinsamen Charity-Turnier

Es war wirklich ein großartiges Turnier in einer wunderschönen Location. Meine Stiftung ist meine Herzensangelegenheit und ich bin sehr dankbar, dass wir mit dieser Spendensumme dazu beitragen können, dass Kinder das Element Wasser kennen- und lieben lernen.” – Franziska van Almsick.

“Kinder sind unsere Zukunft. Gemeinsam wollen wir mehr für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden erreichen. Wir wollen sie vor allem bewegen, zu Land und zu Wasser. Und das auf eine spielerische Art und Weise mit ganz viel Spaß. Deshalb freue ich mich riesig, dass bei unserem ersten gemeinsamen Golf-Event diese beeindruckende Summe zusammenkam. Danke an alle, die gespendet und uns unterstützt haben.” – Felix Neureuther. Während der Beuerberger Golfwoche lud er bereits zu der vierten Ausgabe seines eigenen Charity Golfturniers.