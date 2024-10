Somabay setzt seine Immobilien Ägypten Erfolgsgeschichte im Jahr 2024 fort und verzeichnete im ersten Halbjahr beeindruckende Zuwächse. Die Einnahmen stiegen um 29 % auf 10,8 Millionen Euro (EGP 588 Millionen), während sich der vertraglich vereinbarte Umsatz mehr als verdreifachte und über 101 Millionen Euro (EGP 5,5 Milliarden) erreichte. Diese außergewöhnliche Entwicklung unterstreicht die anhaltend starke Nachfrage nach exklusiven Immobilienprojekten in Somabay. Als führender Akteur in den Bereichen Tourismusinvestitionen und hochwertige Immobilienentwicklung in Ägypten, beweist Somabay einmal mehr seine herausragende Position auf dem Markt – und bietet damit eine einzigartige Gelegenheit für Investoren, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden.

Wohnen am Golfplatz

Mit wettbewerbsstarken Preisen ab 145.800 Euro (EGP 7,9 Millionen) für Einheiten im kürzlich lancierten Projekt Blanca Gardens II bietet Somabay internationalen Käufern attraktive Investitionsmöglichkeiten. Entworfen von Gizmo Studios, umfasst das Projekt 302 Einheiten mit Blick auf den Gary Player-Championship-Golfplatz. Außerdem liegt es fußläufig zum Privatstrand der Hauseigentümer und zur Somabay Marina. Das Luxushotel ‚The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso‘ liegt direkt am Golfplatz.

Neue Hotelprojekte in den nächsten 12 Monaten

Somabay steht seit langem an der Spitze der Immobilien- und Tourismusentwicklung in Ägypten. Bis Ende des Jahres werden 500 weitere Immobilien fertig sein. Außerdem wird die Entwicklung einiger bedeutender Großprojekte forciert. Einschließlich neuer Hotels, in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Derzeit gibt es fünf Luxushotels, wo man einchecken kann:

The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso Kempinski Hotel Soma Bay Sheraton Soma Bay Resort Robinson Club Soma Bay The Breakers Diving & Surfing Lodge

Neue Investitionen in Höhe von insgesamt 31,3 Millionen Euro (EGP 1,7 Milliarden) für den Bau neuer Immobilien- und Hotelprojekte. Bisher hat Somabay mehr als 2.500 Wohneinheiten verkauft, 700 davon wurden bereits an ihre Eigentümer übergeben. „Die starken Verkaufszahlen zeigen das wachsende Vertrauen der Käufer in die Region und stärken Somabays Marktposition in Ägypten. Dies steigert wiederum die Attraktivität sowohl für ägyptische als auch für internationale Investoren“, kommentierte Ibrahim El Missiri, CEO von Somabay.

Die Hausbesitzer profitieren von zahlreichen Vorteilen und Vergünstigungen, die ihren Alltag erleichtern, beispielsweise privatem Strandzugang, der Mitgliedschaft in der Soma Sports Arena sowie der Nutzung exklusiver Einrichtungen Somabays. Eigentümer, die nicht dauerhaft vor Ort leben, können ihre Immobilie auch über Somabays Stayr–Programm an Urlauber vermieten.

Das neue Nautilus-Projekt spricht Investoren an, die höherpreisig investieren möchten. Entworfen von Saota Architecture & Design bieten sie raffinierte Räume mit einem eigenen Privatstrand. Als drittes Projekt im Portfolio bieten die geplanten „Arc of Soma“-Residenzen an der Spitze der Halbinsel von Somabay einen unvergleichlichen Blick auf das Rote Meer.