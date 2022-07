Beste Wellnesshotel der Schweiz ist ein Golfhotel

Das Karl Wild Hotelrating ist bei uns in Deutschland nicht so bekannt. In einer beiläufigen Notiz konnten wir erfahren, dass Karl Wild den ‚leisen Tod des roten Guide Michelin‘ thematisierte. So beschäftigte auch uns das Thema, denn der 1900 erstmals erschienene rote Guide Michelin galt weltweit als angesehenster Hotel- und Restaurant-Guide. Doch Karl Wild zeigt aktuell auf, dass dies nicht mehr für die Hotels in der Schweiz zutreffe. Vielleicht ändert sich das wieder? Unser Artikel entsteht jetzt auf Basis der Top-Bewertung im ‚Karl Wild Hotelrating Schweiz‘, denn selbst waren wir im Wellnesshotel Golf Panorama noch nicht zu Besuch!

Im Jahre 2010 eröffnet erwähnen die Gäste in ihren Onlinebewertungen, dass das Wellnesshotel Golf Panorama viel Wert auf hohe und konstante Qualitätsstandards legt. Die Weitläufigkeit des Hotels, der stilvolle 2.000 qm-grosse Wellnessbereich und das mit 14 GaultMillau-Punkten ausgezeichnete Restaurant ‚LION D’OR‘ finden Erwähnung. Die kontinuierlichen Auszeichnungen haben laut Hotel-Direktor Alexandre Spatz einen bestimmten Hintergrund: „Dass wir wiederholt als einziges Haus im Kanton Thurgau unter die 125 besten Hotels der Schweiz gewählt wurden, und uns weiterhin in den Top Ten behaupten, macht mich stolz,“ so Spatz. So wurde bewertet: Karl Wild ist Verfasser des Hotelratings der „SonntagsZeitung“. Er arbeitet als Publizist, Hotel- und Restauranttester in Langnau am Albis ZH. Karl Wild und sein Team, Spezialisten aus Hotellerie und Tourismus sowie Vielreisende, haben alle aufgeführten Hotels besucht. Um die Chancengleichheit zu wahren, wurden nur Hotels mit mindestens zwölf Zimmern und eigenem Restaurant berücksichtigt. Die Bewertungskriterien: Wertung der massgeblichen Hotel- und Restaurantführer

Qualitätskontrollen führender Hotelvereinigungen

Investitionstätigkeit

Gastfreundschaft

Charisma und Innovationsfreude des Hoteliers

Charakter und Originalität des Hauses

Lage und Freizeitangebot

Preis-Leistungs-Verhältnis

Kategorienspezifische Angebote

Gästebewertungen

Subjektiver Gesamteindruck der Tester Wellnesshotel Golf Panorama Das 4-Sterne-Superior Wellnesshotel Golf Panorama in Lipperswil im Kanton Thurgau feierte im Jahr 2020 sein 10-jähriges Bestehen. Mit 42 Komfort-Doppelzimmer, zwei Suiten und acht Juniorsuiten sowie zwei Appartements ist das Hotel klein und fein. Für ein echtes Gourmeterlebnis sorgt die exquisite Küche im Restaurant „LION D′OR“ – ausgezeichnet mit 14 GaultMillau-Punkten. Mit dem 27-Loch-Meisterschaftsplatz Lipperswil bestehen Greenfee-Arrangements. Mehr unter der Hotelseite!