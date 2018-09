Für Golftrolley- und gleichzeitig Ryder Cup Fans: Zwei Sondermodelle

Er ist nach der Fussball-WM und Olympia nicht nur das drittgrößte Sport- und TV-Ereignis der Welt, sondern auch immer ein faszinierendes Duell: Der alle zwei Jahre ausgetragene Ryder Cup zwischen USA und Europa wird diese Woche (27.-30. September 2018) in Frankreich ausgetragen. Erst zum zweiten Mal auf dem europäischen Festland und leider ohne deutsche Beteiligung. Made in Germany glänzt zum Ryder Cup auf jeden Fall.

In der Autoindustrie sind Sondermodelle Gang und Gäbe. In der Elektrocaddy Industrie kann dies nur eine deutsche Manufaktur leisten. Als Hommage an das meist beachtete Golfturnier der Welt präsentiert JuCad das Europa-Modell als JuCad Travel im typischen Ryder Cup-Design (3.400 Euro) und im USA-Design gleich in drei Versionen. Als Handwagen (890 Euro) und jeweils als Elektro-Model „Travel“ (ca. 3.400 Euro) bzw. „Phantom“ (ca 4.300 Euro).

Alle Modelle bieten maximale Stabilität bei minimalem Gewicht. Das praktische Packmass und bei den Elektro-Modellen jeweils zwei in den Achsen integrierte Motoren garantieren uneingeschränktes Golf-Vergnügen!