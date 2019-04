Der Münchner Immobilien-Unternehmer Falk Raudies und seine Frau Andrea hatten zum dritten Mal zu ihrem Charity-Golfturnier „FCR EAGLES Masters“ geladen – in diesem Jahr erstmals nach Italien. Genauer gesagt ins Hotel „Il Pelagone“ in der Provinz Grosseto im Süden der Toskana gegenüber der Insel Elba. So zog es einige Sport-VIPS, u.a. Franz Beckenbauer zu Ostern nach Italien!

Tagsüber wurden bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein fleißig Bälle eingelocht – und am Ostersonntag natürlich Ostereier gesucht und versteckt. Wie immer für den guten Zweck: der Erlös der viertägigen Veranstaltung kam der „Andrea und Falk Charity Foundation“der Gastgeber zugute.

Franz Beckenbauer war mit der Familie angereist: mit seiner Frau Heidi und den beiden gemeinsamen Kindern Joel und Francesca. Der „Kaiser“ durfte nicht fehlen, denn Franz Beckenbauer ist nicht nur leidenschaftlicher Golfer und seit vielen Jahren Eagles-Mitglied, sondern auch mit Falk und Andrea Raudies gut befreundet. Zudem bekam er bei der Veranstaltung einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro. Für seine „Franz Beckenbauer Stiftung“, die er im Jahr 1982 gründete. Seither unterstützt er mit dieser Stiftung Menschen mit Behinderung und kranke und unverschuldet in Not geratene Personen.

Franz und Heidi Beckenbauer: „Wir freuen uns sehr über diese großzügige Spende für die Stiftung. Wir sind der Einladung von Falk und Andrea Raudies gerne gefolgt. Das hier ist eine wunderbare Veranstaltung und die Toskana ein absoluter Traum.“ Heidi Beckenbauer: „Ich war schon immer ein großer Italien-Fan. Die Anlage ist ein Traum. Wir sind zum ersten Mal in diesem Hotel und werden auf jeden Fall zurückkommen.“

Golf Connections

„Franz Beckenbauer und seine Frau Heidi waren bei unserer Hochzeit im letzten Jahr auf Mallorca mit dabei und Andrea und ich haben ihn schon auf seinem Weingut in Südafrika besucht. Es ist großartig, dass er und seine Familie uns auch bei unserem Golfturnier in der Toskana unterstützten. Wie so viele andere liebe Freunde. Wir haben volles Haus – alle 123 Zimmer sind ausgebucht“, freuten sich die Gastgeber Falk und Andrea Raudies, die mit ihrem Söhnchen Mats Valentin angereist waren.

Falk Raudies: „Mit Golf die Welt ein Stückchen schöner zu machen und dann auch noch Frühlingssonne in der wunderbaren Toskana tanken – eine bessere Kombination kann ich mir nicht vorstellen. Mit unserer „Andrea und Falk Charity Foundation“ unterstützen wir Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Hauptaugenmerk ist es, Kindern, die aufgrund gesundheitlicher oder sozialer Schwierigkeiten benachteiligt sind, zu helfen. Der Erlös dieses Turniers kommt mehreren Charity-Organisationen zugute, die uns besonders am Herzen liegen.“

Dazu zählte in diesem Jahr neben der „Franz Beckenbauer Stiftung“ auch die „Deutsche Kinderrheuma-Stiftung“ von Rosi Mittermaier und Christian Neureuther.Sie freuten sich über die großzügige Spende in Höhe von 20.000 Euro für ihre Stiftung. „Die Golfturniere von Andrea und Falk sind immer außergewöhnlich. Das Herzblut, das die beiden in ihre Veranstaltungen stecken, spürt man in jedem „Grashalm“.

Stefanie Hertel genoss die ersten warmen Tage des Jahres mit ihrem Mann Lanny, Tochter Johanna (17) und auch ihrem Vater Eberhard sowie ihrer Schwiegermutter Christina: „Ich habe meinem Vater diesen Golf-Ausflug zu Weihnachten geschenkt – und Lanny überraschte damit seine Mutter“, erzählte sie. Ostern in der Toskana zu verbringen – für sie perfekt, auch wenn der Osterhase keine große Rolle mehr spielt. „Meine Tochter ist ja fast erwachsen. Aber wir lieben die traditionellen Feste und somit auch das Osterfest.“

Exklusives Eventprogramm

In der Toskana feierte die Sängerin Ostern zum ersten Mal. „Ich bin zum ersten Mal in der Gegend und es ist genauso wunderschön, wie man es von Fotos kennt. Sogar noch schöner! Von unserer Villa aus haben wir einen traumhaften Blick auf die Landschaft.“ Beim Event durfte sie nicht fehlen: „Ich kenne Andrea Raudies schon seit vielen Jahren und habe über sie Falk kennen gelernt. Wir waren bei deren Hochzeit und sind gut befreundet. Deswegen sind wir gerne in die Toskana gekommen. Es ist einfach nur herrlich hier.“

Sie trat am Freitag beim „italienischen Grillabend“ mit Mann und Tochter auf und verhalf dann auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki zu einer musikalischen Gesangseinlage. Dieser stimmte mit ihr spontan „An der Nordseeküste“ an… Ein Kracher!

Am Samstagabend bei der großen Charity-Gala wurden fleißig Spenden gesammelt. Erlös: 51.000 Euro! „Jeder Euro wird – getreu dem Motto des EAGLES Charity Golf Clubs und ihres Präsidenten Frank Fleschenberg – 1:1 für den guten Zweck gespendet“, so Falk Raudies.

Eagles Jahresauftakt

„Ich bin total begeistert von unserem Eagles-Jahresauftakt, der zum ersten Mal an Ostern in der Toskana stattfand“, so das Resümee von Frank Fleschenberg, dem Präsidenten des Eagles Charity Golf-Clubs. „Die Resonanz war großartig und wir hätten vorab niemals mit so vielen Zusagen gerechnet. Mit diesem Turnier wurde ein neuer Meilenstein gesetzt. Hoffentlich können wir mit solchen Veranstaltungen künftig noch mehr Menschen gewinnen, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen.“

Außerdem dabei: Sybille Beckenbauer, Schauspieler Jan Hartmann, Handball-Experte Heiner Brand, Ex-Fußballer Andi Brehme, Top-Orthopäde Dr. Ernst-Otto Münch, Hockey-Experte Stefan Blöcher, die ehemalige Skirennläuferin Michaela Gerg, Schauspieler Bruno Maccallini, Ex-Tennis-Profi Bernd Karbacher, Winzer Peter Heidecker, Juwelier Roland Rauschmayer mit Frau Lilo, uvm.

Text: Andrea Vodermayr