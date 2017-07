Golf Equipment: Was uns diese Saison das Spiel erleichtert

Jedes Jahr präsentieren uns die Golfhersteller verführerisches Golf Equipment. Ein Stückchen Mentaltraining ist es alle Mal, denn jedes neue Produkt macht SIE ein wenig besser ;) Folgende Dinge machen uns das Golferleben wirklich leichter:

Zepp Golf 2 3D Swing Analyser

Mit dem neuen Swing Analyser von Zepp Golf kann man seinen Schwung ohne persönlichen Golftrainer besser verstehen und analysieren. Durch einen kleinen Sensor, der am Handschuh befestigt wird, werden Ihre Schwungdaten gemessen und in der App auf dem Handy analysiert. Schlägergeschwindigkeit, Schlägerebene und eigene Geschwindigkeit werden gemessen. Anschließend können Sie ihren Schwung aus jedem Blickwinkel in 3D betrachten. Zusätzlich gibt es persönliche Trainingsprogramme von PGA/LPGA Spielern und Trainern, die hilfreiche Tipps zu verschiedenen Teilen des Schwungs geben. Tricks inklusive. Alle Daten und Schwünge werden gesammelt, sodass man seine Fortschritte jederzeit selbst beobachten kann und evtl. auf allen Social Media Kanälen teilen.

Preis: 149,95 €. Mehr Zepp Golf Informationen findet man hier.

Kramski Pace ’n‘ Break Master

Wie heißt es bei den Profis auf der Tour: ‚Driven für die Show, Putten für’s Geld‘. Denn nichts ist wichtiger beim Golf als das Putten. Doch gerade bei Putts mit Break scheitern viele Golfer und das liegt meistens an der falschen Ballgeschwindigkeit. Mit dem Pace ’n‘ Break Master Trainingstool von Kramski, haben Sie die Möglichkeit, die tatsächliche Länge Ihres Putts zu überprüfen und gezielt zu verbessern. Dazu gibt es von Kramski spezielle Übungen (in einem extra Leitfaden), die Sie auf dem Puttinggrün ausprobieren können. Einfach das Plastiktool auf dem Puttinggrün in ein Loch stecken und das Training kann beginnen.

Preis: 29,50€ Mehr Informationen hier.

JuCad Tablet

Mit dem multifunktionalen Jucad Tablet hat man stets alles Griffbereit. ‚Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen!‘ JuCad gibt dem Sprichwort einen neuen Anstrich nach dem Motto ‚Was man nicht im Golfbag hat, hat man am Tablet!‘ Sage und schreibe bekommt man drei Bälle, acht Tees (Holz- und Kunststofftees), ein Bleistift, den Golfhandschuh, das Telefon, die JuCad Fernsteuerung, das Schlägertuch, die GPS-Halterung oder den Zigarrenhalter hier unter. Dafür sieht es noch richtig klein aus! Das JuCad Tablet ist für alle Modelle geeignet und mit wenigen Handgriffen angebracht.

Preis: 150 € Mehr Informationen hier.

Maui Jim Sandy Beach Brille

Viele Golfer unterschätzen die Sonneneinstrahlung auf dem Golfplatz. Wer vier bis fünf Stunden am Stück outdoor unterwegs ist, kann ohne Schutz Netzhautschädigungen bekommen. Doch nicht nur Arme, Beine und der Nacken sind der Sonne ausgesetzt, auch die Augen werden von schädlichen Strahlen und starken Blendeinwirkungen gefährdet. Eine gute Sonnenbrille hat einen perfekten UV-Schutz. Neu auf dem deutschen Markt ist die Surfermarke Maui Jim, welche sich der Golferwelt bereits während der BMW International Open präsentierte. Mit den patentierten PolarizedPlus2-Gläsern wird die Sicht bei jeder Art von Sonneneinstrahlung verbessert und sogar von der „Skin Cancer Foundation“ empfohlen. Für Golfer eignet sich besonders das „Polycarbonat“ Glasmaterial, da es hohe Stoßfestigkeit und beste Optik fürs Fairway verspricht.

Preis: 174 € Mehr Informationen hier.