Golf Türkei ist in der Krise. Der Krieg in Syrien (eigentlich unvorstellbar, dass im 21. Jahrhundert der Krieg so nah vor unserer Haustür tobt) hat unseren Alltag verändert. Die Turkish Airline Open, welche vom 31. Oktober bis zum 1. November 2016 in Antalya auf den Titanic Deluxe Golf Club ausgetragen werden, finden statt! Wird Rory McIlroy als einer der Top 70 Spieler das mit 7 Mio. Preisgeld hoch dotierte Turnier für sich entscheiden können?

Turkish Airlines als Turnier-Hauptsponsor wurde gerade als Europas bestes Airline im sechsten aufeinanderfolgendem Jahr gewählt (Quelle: Skytrax Passagier-Umfrage). Ob sie 2017 an der 5. Edition des TA World Golf Cup festhalten werden, wird sich wohl in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden. Dass Erdogan gerade wieder die Todesstrafe in der Türkei eingeführt hat, wird dabei nicht helfen!

Vom 30. September bis 2. Oktober 2016 schnupperten die besten 100 Amateurgolfer aus der TA Amateurserie schon mal Profiturnier-Luft mit einem Amateurgolf-Finale. Das Einführungsevent des Turniers fand nämlich auf dem Galatasaray Inselchen statt. Viele kennen es als die kleine Insel nördlich von Bosphorus Brücke, wo schon einst Tiger Woods abgeschlagen hatte. Man musste den Golfball von einem Kontinent zum anderen schlagen. Symbolisch für den zweiten Kontinent war ein schwimmendes Grün auf dem Bosporus zu treffen, welches 70 Meter vom Ufer war. Wer den Schlag geschafft hatte, nahm an der Gewinnverlosung für zwei Turkish Airlines Business-Class Tickets teil. Die Destination durfte man sich rund um die Welt selbst aussuchen. Außerdem lockte ein Ticket für das Profigolfturnier, für welches die besten 70 Spieler der Tour Golf Türkei Luft schnuppern. 2014 wurden die PR- und Marketing-Gelder für den Abschlag in einem türkischen Amphitheater locker gemacht, wo 161 vor Christus die Gladiatoren ihr Leben gaben! Bei Sergio Garcia, Henrik Stenson und Lee Westwood ging es 2014 allerdings nicht so blutig zu!

Golf Türkei mit 1. 27-Loch-Golfplatz

2015 wurde die 3 x 9 Löcher des neuen Titanic Golf Club eingeweiht. Gehörend zur Titanic Hotel Group, welche sogar ein Titanic Hotel in Berlin unterhält, ist der Titanic Course der erste 27-Loch Golfplatz in der Türkei. Von Engländern gebaut kann man sich auf jeweils drei 9-Loch-Course mit unterschiedlichen Charakteren freuen. Die Namen verraten die Topic: The River, The Mediterranean, The Forest! Ob natürlich der Name Titanic unter guten Vorzeichen steht sei dahin gestellt. In zwei Tagen werden wir es wissen, welchem Golfprofi der Course Glück gebracht hat!