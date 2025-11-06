Österreichs erfolgreichster Golfer schreibt ein neues Kapitel: Mit seinem Heimspiel in Tirol wird Kitzbühel zur Golfhauptstadt des Sommers – als Teil der DP World Tour

Es ist ein Moment, auf den die heimische Golfwelt lange gewartet hat: Sepp Straka, aktuell Nummer 15 der Weltrangliste und Österreichs erfolgreichster Golfprofi aller Zeiten, wird 2026 bei den Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel–Tirol abschlagen. Das traditionsreiche Event, das vom 28. bis 31. Mai 2026 auf dem prestigeträchtigen Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith stattfindet, zählt zur DP World Tour und verspricht ein Sporthighlight von internationaler Strahlkraft.

Heimkehr mit Symbolkraft im Mai 2026

Für Straka bedeutet sein Start bei den Austrian Alpine Open mehr als nur ein weiterer Tourstopp. Es ist ein persönliches Statement und eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Nach fünf Jahren Abstinenz auf heimischem Boden ist das Antreten in Tirol ein emotionales Comeback:

„Es ist schon einige Jahre her, dass ich vor heimischem Publikum gespielt habe. In dieser Zeit ist viel passiert. Ich freue mich riesig, meine Erfolge endlich auch mit Familie, Freunden und Fans feiern zu können“, sagt Ryder-Cup-Star Sepp Straka, der bislang vier PGA-Tour-Siege und zwei Ryder-Cup-Titel feiern konnte.

Dass dieser Auftritt möglich wurde, ist vor allem dem Engagement der Veranstalter rund um Golf Enterprises GmbH und der DP World Tour zu verdanken. Nach monatelangen Gesprächen konnte das Turnier als Fixpunkt in Strakas Turnierplan 2026 verankert werden.

Kitzbühel wird zur Golfbühne Europas

Der Veranstaltungsort ist bewusst gewählt: Kitzbühel, bekannt für alpine Sportgeschichte und Events wie das Hahnenkammrennen oder die Generali Open, etabliert sich nun auch als Premium-Destination für Profigolf. Mit der Aufnahme in den Kalender der DP World Tour und der Teilnahme von Sepp Straka wird die Stadt endgültig zum Golfzentrum der Alpen.

Christian Harisch, Obmann von Kitzbühel Tourismus, bringt es auf den Punkt:

„Dieses Turnier ist nicht nur sportlich ein Highlight – es ist ein starkes Zeichen für Kitzbühel als Ganzjahresdestination, die alpine Lebensqualität mit internationalem Spitzensport verbindet.“

Topmodern – der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith

Der Austragungsort, der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, wurde in den vergangenen Monaten umfassend modernisiert. Neue Teeboxen, elegant modellierte Bunkerzonen und ein High-End-Shortgame-Bereich sorgen dafür, dass die Anlage internationalen Standards nicht nur gerecht wird – sondern sie übertrifft.

Golf Tirol: Eine ganze Region als Gastgeber

Mit der Austragung des Turniers rückt nicht nur Kitzbühel, sondern ganz Tirol in den Fokus der Golfwelt. Über 20 Golfclubs, davon 16 Partneranlagen der „Golf Tirol Card“, stehen für ein vielfältiges, alpines Golferlebnis zwischen Berggipfeln, Seen und weiten Fairways.

Mario Gerber, Tirols Wirtschafts- und Tourismuslandesrat, betont die strategische Bedeutung:

„Die Austrian Alpine Open zeigen beispielhaft, wie sportliche Spitzenleistung, nachhaltiger Tourismus und wirtschaftliche Impulse Hand in Hand gehen können.“

Auch Leo Bauernberger vom SalzburgerLand sieht im Wechsel von Salzburg nach Tirol eine gelungene Weiterentwicklung:

„Kitzbühel ist ein internationaler Sehnsuchtsort – mit Sepp Straka wird dieses Event zu einem Magneten für Golf-Fans aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.“

Ein neues Sommer-Highlight in der DP World Tour

Nach der erfolgreichen Premiere 2025 in Altentann ist der nächste logische Schritt gesetzt. Mit internationalem Teilnehmerfeld, TV-Präsenz und touristischer Strahlkraft will man die Zuschauerzahlen von über 18.000 aus dem Vorjahr übertreffen!

Turnierdaten auf einen Blick