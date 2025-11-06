Beim 20. Abu Dhabi HSBC Championship will der Race to Dubai-Spitzenreiter Rory McIlroy endlich die begehrte Falcon Trophy gewinnen seine bislang fehlende Trophäe in den Emiraten. Gofldate: 6. bis 9. November 2025!

Dieser Sieg fehlt noch Rory McIlroy

Wenn Rory McIlroy in dieser Woche beim 20. Abu Dhabi HSBC Championship abschlägt, hat er ein klares Ziel: endlich die Falcon Trophy gewinnen – die einzige Trophäe in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die noch nicht in seiner beeindruckenden Sammlung glänzt.

Sieben seiner 20 Siege auf der DP World Tour hat McIlroy bereits in der Golfregion am Arabischen Golf gefeiert – darunter vier Titel beim Hero Dubai Desert Classic und drei Siege bei der DP World Tour Championship. Seit seinem Debüt in den Emiraten 2006 gilt der Nordire als einer der erfolgreichsten Spieler in der Golfnation am Golf.

Doch ausgerechnet in Abu Dhabi, nur eine Stunde von Dubai entfernt, blieb ihm der Sieg bislang verwehrt. Vier Mal wurde er Zweiter, fünf Mal Dritter – „immer knapp dran“, wie er selbst sagt.

Rory McIlroy führt die Rce to Dubai-Wertung an

„In den meisten Jahren war Abu Dhabi mein erstes Turnier der Saison – da ist man einfach noch nicht ganz im Rhythmus“, so McIlroy bei der Pressekonferenz. „Dieses Jahr, am Ende der Saison, könnte es anders laufen. Ich hoffe, ich kann endlich auch hier gewinnen.“

Aktuell führt McIlroy die Race to Dubai-Wertung souverän an – mit über 440 Punkten Vorsprung vor dem Engländer Marco Penge, vor dem ersten Playoff-Event der DP World Tour. Sollte der amtierende Masters-Sieger die Spitzenposition bis zum Finale halten, würde er sich zum siebten Mal die Harry Vardon Trophy sichern – und wäre damit nur noch einen Titel von Colin Montgomeries Rekord (acht Saison-Gesamtsiege) entfernt.

„Sechs Mal habe ich schon gewonnen – letztes Jahr habe ich Seve Ballesteros eingeholt. Jetzt fühlt sich Monty nicht mehr so weit weg an. Das ist definitiv ein Ziel von mir“, so McIlroy.

In Abu Dhabi wird der 36-Jährige an der Seite von Marco Penge und Tyrrell Hatton ins Turnier starten – ein spannendes Trio für den Auftakt der DP World Tour Playoffs.

Zuschauerinformationen & VIP-Erlebnisse

Die ersten beiden Turniertage können kostenlos besucht werden.

Für Samstag und Sonntag starten die Tickets ab 100 AED.

Wer das Turnier besonders genießen möchte, kann sich das exklusive „Bar on Nine“-Paket (Ticket+) sichern – inklusive AED 100 Verzehrgutschein, ab nur 230 AED.

Für höchsten Komfort sorgt die Premium Experience im Championship Chalet an Loch 18: klimatisierte Lounge, schattiger Balkon mit Panoramablick auf das Finale – und erstklassige Hospitality. Preise ab 1.680 AED.