Wird Adare Manor die exklusivste Golfadresse in U.K. und Irland?

Adare Manor in Limerick liegt auf einem 842 Hektar großen Grundstück und ist seit den 80er Jahren eines der führenden Fünf-Sterne-Hotels in Irland. Mit Golfplatz! Das neugotische Schloss, auf einem Areal etwa so groß wie der New Yorker Central Park ist, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts als Familiensitz einer irischen Adelsfamilie erbaut, bevor es zum Hotel mit Golfplatz wurde. Letztes Jahr wurde es aufwendig renoviert und zählt schon jetzt als beste Golfadresse Englands.

Der neue General Manager kam – wie sollte es auch anders sein – von Schottlands Gleneagles. Für die Golfplatz-Überarbeitung holte man sich Tom Fazio, einem weltbekannten Designer. Kein anderer lebender Golfplatz-Designer hat mehr Credits auf der Liste der 100 besten Golfplätze Amerikas und der Golf Week Kollektion von America’s Best.

Der Golfplatz ist von Wäldern umgeben, ein großer See hat schon viele Amateurgolfern viele Bälle gekostet und mittendurch fliesst der stattliche Fluss Maigue. Fazio hat den Golfplatz so umstrukturiert, dass er sich nahtlos in das Gelände einfügt, als wäre er schon immer da gewesen.

Große Golf Ambitionen

Colm Hannon, CEO von Adare Manor, ist sicher: ‚Das neue Adare Manor wird einen Golfplatz haben, der sich als einer der führenden Parkland-Golfplätze auf den britischen Inseln und in den USA positionieren wird. Das Niveau wird mit jedem der besten Golfplätze in den Staaten, die Tom Fazio geschaffen hat, vergleichbar sein.“ Ende April wird der Golfplatz in die neue Saison starten!

Aber gibt es noch andere Gründe, warum Besucher Adare Manor attraktiv finden würden?

Zuerst der Standort. Der wohlhabende Landkreis Limerick bietet den Besuchern eine Art ‚Stadt und Land‘. Das 5-Sterne-Hotel und auch früher das Herrenhaus sind Arbeitgeber für viele Dorfbewohner. Selbst das malerische Dorf ist einen Ausflug wert, bietet es eine gute Mischung aus exklusiven Geschäften, Restaurants und Cafés sowie zwei Abteien.

42 neue Hotelzimmer sind im neuen Anbau entstanden und damit hat Adare Manor jetzt 104 Zimmer. Der ursprüngliche Stil des gotischen Schlosses wurde beibehalten. Nach der Golfrunde gehts in den Spa.

Als wesentlicher Bestandteil des Luxushotellerie wurde besonderes Augenmerk auf den Spa gelegt. Als einziger La Mer Spa in Großbritannien und Irland eröffnet der elfte La Mer Spa der Welt in Irlands Südwesten. In den fünf Behandlungsräumen gibt es auch das exklusivste Treatment der Marke: Miracle Broth Facial!

Als Alternativprogramm zum Golfspiel bietet das Hotel Bogenschießen oder Tontaubenschießen an. Es gibt einen Fahrradverleih und eine Falknerei (mit den meisten Vogelarten des Landes). Das Resort ist derzeit das beste, was Irland zu bieten hat!