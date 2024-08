Fleesensee Resort baut Trendsport Angebot aus

Discgolf, eine spannende und schnell wachsende Sportart, ist ideal für alle Altersgruppen und Fitnesslevels. Jetzt hat das Fleesensee Resort als erstes Golfresort Deutschlands einen 9-Loch-Parcour. DiscGolf ähnelt beim Spielprinzip dem klassischen Golf. Statt Golfball wird hier mit einer Frisbeescheibe gespielt, die in einen Korb geworfen werden muss. Im Artikel erklären wir wichtige Infos zu Regeln, Ausrüstung, Rundendauer, Kalorienverbrauch :-)

Die Geschichte von Discgolf und Spielregeln

Disc Golf, oft als „Frisbee Golf“ bezeichnet, ist ein Sport, der in den 1970er Jahren in den USA entstanden ist. Er kombiniert Elemente des traditionellen Golfs mit dem Werfen von Frisbees. Ähnlich wie beim Golf besteht das Ziel darin, eine Scheibe in so wenigen Würfen wie möglich in ein Ziel zu werfen, das als „Basket“ bezeichnet wird. Für einen 9-Loch-DiscGolf-Parcour benötigt man ca. 30 bis 45 Minuten Spielzeit.

Historischer Hintergrund

Disc Golf wurde von den Ideen des traditionellen Golfs und den beliebten Freizeitaktivitäten mit Frisbees inspiriert. Die ersten bekannten Disc-Golf-Turniere wurden in den 1960er Jahren in Kalifornien durchgeführt. Die moderne Form des Disc Golf nahm in den 1970er Jahren Gestalt an, als „Steady“ Ed Headrick, ein Erfinder und Enthusiast, den modernen Disc-Golf-Korb (den Disc Pole Hole) erfand. Er designte das erste Disc-Golf-Kurslayout. Headrick gründete auch die Professional Disc Golf Association (PDGA), die heute die offizielle Regelorganisation des Sports ist.

Im Fleesensee Resort reiht sich DiscGolf in die bereits vielfältigen Sportmöglichkeiten auf dem Gelände ein. Für Golf, Tennis, Fußballgolf, Squash und Teqball findet wirklich jeder aus der Familie seinen Sport. Bis dato hatte St. LeonRot einen Drei-Tage-Event mit Discgolf auf dem Kurzplatz veranstaltet. Einen eigenen DiscGolf Platz hat jetzt Fleesensee.

Spielregeln DiscGolf

Die Grundregeln des Disc Golf sind einfach und können schnell erlernt werden, was den Sport für Anfänger attraktiv macht, während fortgeschrittene Spieler die Feinheiten und Techniken weiterentwickeln können:

Ziel des Spiels:

Ähnlich wie beim Golf besteht das Ziel darin, die Scheibe von einem Abwurfpunkt (Tee) bis in den Korb (Basket) in so wenigen Würfen wie möglich zu befördern.

Spielweise:

Jeder Spieler beginnt am Tee-Pad und wirft seine Scheibe in Richtung des Korbs. Der Punkt, an dem die Scheibe landet, wird als „Lie“ bezeichnet. Von dort wirft der Spieler weiter, bis die Scheibe im Korb landet. Jeder Wurf wird gezählt, und die Gesamtzahl der Würfe wird am Ende des Lochs notiert.



Par auch beim DiscGolf

Jedes Loch auf einem Disc-Golf-Kurs hat eine bestimmte Anzahl an Würfen, die als „Par“ bezeichnet werden. Spieler versuchen, den Korb in so wenigen Würfen wie möglich zu erreichen, idealerweise in oder unter Par.

Kurse:

Ein typischer Disc-Golf-Kurs besteht aus 9 oder 18 Löchern, ähnlich wie ein traditioneller Golfplatz. Die Kurse können durch Wälder, Felder und Parks führen und bieten eine Vielzahl an Herausforderungen.

Ausrüstung:

Die grundlegende Ausrüstung besteht aus speziellen Disc-Golf-Scheiben, die sich in Gewicht und Design unterscheiden, um verschiedene Wurfstile und -distanzen zu unterstützen.

Kalorienverbrauch beim Disc Golf

Der Kalorienverbrauch beim Disc Golf hängt wie beim Golf von der Intensität des Spiels und der körperlichen Verfassung des Spielers ab. Durchschnittliche Schätzungen sind:

Pro Stunde : Spieler können zwischen 200 und 400 Kalorien pro Stunde verbrennen.

: Spieler können zwischen 200 und 400 Kalorien pro Stunde verbrennen. Für einen 9-Loch-Parcours: Basierend auf der durchschnittlichen Spielzeit von 1 bis 1,5 Stunden kann ein Spieler zwischen 200 und 600 Kalorien verbrennen.

Diese Werte variieren je nach Gelände des Kurses und dem individuellen Spielstil.

Das neue Discgolf-Angebot im Fleesensee Resort ist ab sofort für jedermann zugänglich. Der 9-Loch-Parcours wurde sorgfältig geplant und gestaltet, um sowohl Anfängern als auch erfahrenen Discgolfern ein spannendes Spielerlebnis zu bieten.