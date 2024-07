Die Münchner Unternehmer Robert und Alexander Lübenoff luden zur traditionellen „lübMEDIA Gold Ball Trophy“ in den Golfclub Beuerberg! Ex-Eagles-Präsident Frank Fleschenberg übergab zusammen mit Turnier-Initiator Robert Lübenoff Mega-Spende an Hospital-Präsident Dr. Geoff Caine!

Spenden in Höhe von 2 Mio USD für das Herzog Hospital in Jerusalem!

Ein Golf-Event mit Herz, Tradition und mit einer gigantischen Spendensumme! Die Münchner Unternehmer Robert und Alexander Lübenoff luden über 200 Gäste zur traditionellen „lübMEDIA Gold Ball Trophy“ in den Golfclub Beuerberg ein. Zum 14. Mal spielte Geschäftspartner und Freunde im Team-Wettbewerb um die begehrte goldene „lübMEDIA Kugel“.

Es wurde aber nicht nur gesportelt, sondern vor allem viel Gutes getan. Der Höhepunkt des Abends aber war die Übergabe einer der größte Spendensummen, die jemals bei einem Golfturnier überreicht wurde! Ein Spender, der anonym bleiben möchte, spendete an dem Abend zwei Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 1,84 Millionen Euro, an das „Herzog Hospital“, ein Krankenhaus in Jerusalem. Dieses Hospital, gegründet im Jahr 1894, kümmert sich aktuell um folgende Bereiche: Beatmungsmedizin, Traumata, Geriatrie und Rehabilitation. Den Scheck nahm Dr. Geoff Caine, der Präsident des Herzog Hospital“, der eigens mit seiner Frau Susan aus Jerusalem angereist war, persönlich und überglücklich entgegen.

„Diese Spende ist fantastisch und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich dies zu schätzen weiße“, so Dr. Geoff Caine. „Unser jüngster Patient ist zwei Monate alt, die Älteste 101. Die Kinder können leider keine Schule besuchen, aber wir haben 16, 17 Lehrer an unserem Hospital, die die Kinder unterrichten. Diese Impulse sind sehr wichtig für die Kinder. Zudem haben wir für die Baby sogenannte „Cuddling Hours“ – also Kuschelstunden: Krankenschwestern, die die Babys in ihren Armen halten. Denn dieser physische Kontakt ist enorm wichtig für die Genesung und Entwicklung. Einer unserer Schwerpunkte ist auch die Behandlung traumatisierter Kinder. Und wir waren während Covid das größte Krankenhaus Jerusalems und haben über 2.500 Patienten behandelt.“

Sport hat die Kraft, die Welt ein bisschen besser zu machen

Initiiert wurde diese Spende von Frank Fleschenberg, dem Ehrenpräsidenten des „EAGLES Charity Clubs e.V.“, der mit seiner Tochter Julia kam. Dieser ließ es sich trotz angeschlagener Gesundheit nicht nehmen, den Scheck persönlich zusammen mit Turnier-Initiator Robert Lübenoff zu übergeben. Und er zeigte sich in bester Laune und zu Scherzen aufgelegt: „Das Wichtigste nach solchen Turnieren war für mich immer schönes Glas Weißwein und ein gutes Essen“, lachte „Fleschi“.

„Im Ernst: Für mich war es immer ein großes Anliegen, Menschen zu helfen. Viele Leute reden immer darüber, was ihnen fehlt. Ich habe immer daran gedacht, was ich habe, und das hat mich geprägt. Und ich bin dankbar, dass Robert Lübenoff uns heute diesen wunderbaren Abend ermöglicht.“

„Es war uns eine Ehre, dieser großartigen Spende eine Plattform zu geben. Sport hat die Kraft, die Welt ein bisschen besser zu machen“, sagte Robert Lübenoff, der auch Vorstandsvorsitzender der „fit4future foundation“ ist.

Tagsüber wurde bei strahlendem Wetter Golf gespielt. Insgesamt waren 110 Teilnehmer bei der „Gold Ball Trophy“ (veranstaltet von Alexander Lübenoff, lübMEDIA München) am Start. Darunter unter anderem Produzent Norbert Dobeleit, Ex-Hockey Ass Stefan Blöcher und Model Franziska Knuppe, die selbst zwar nicht mitspielte, die aber ihren Mann Christian Möstl. Und alle zeigten sich von der Idee der Veranstaltung begeistert.

Text: Andrea Vodermayr