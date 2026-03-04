From Grid to Green: McLaren startet mit McLaren Golf in eine neue Performance-Dimension

McLaren erweitert sein Markenuniversum – und betritt mit McLaren Golf im April 2026 offiziell das Fairway. Was zunächst wie ein überraschender Schritt wirkt, ist bei genauer Betrachtung eine konsequente Weiterentwicklung der Marken-DNA: Präzision, Leichtbau, Aerodynamik und kompromisslose Ingenieurskunst.

Ganz neu ist die Verbindung von McLaren und Golf allerdings nicht. Bereits 2020 inszenierte der Hersteller den McLaren GT bewusst als golfaffinen Grand Tourer – inklusive maßgeschneidertem Golfbag, das farblich abgestimmt zum Fahrzeug erhältlich war und perfekt in den großzügigen Heckstauraum passte.

Am 29. April 2026 wird das neue Venture offiziell lanciert – getragen von McLaren Racing, McLaren Automotive und einem dedizierten Team aus Ingenieuren und Golf-Experten.

High-Performance-Denken neu interpretiert

„Taking our benchmark-setting engineering standards from the grid to the golf course feels like a natural step,“

erklärt Zak Brown, CEO von McLaren Racing. Tatsächlich verbindet beide Welten mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde: Mikrometer entscheiden über Sieg oder Niederlage – sei es im Cockpit oder im Treffmoment.

McLaren Golf positioniert sich klar als engineering-led high-end brand.

Kein reines Lifestyle-Produkt, sondern eine technologische Plattform, die Präzision neu definieren will.

Luxus trifft Technologie

Nick Collins, CEO von McLaren Automotive, betont: „We’re creating equipment that is beautifully engineered, meticulously refined and unmistakably McLaren.“

Das klingt weniger nach Massenmarkt – und mehr nach einer exklusiven Nische für Golfer mit Affinität zu Performance-Technologie und automobilen Superlatives.

Strategische Dimension

Mit McLaren Golf erschließt die Marke:

eine kaufkräftige, international mobile Zielgruppe

ein Umfeld, das Luxus, Technik und Netzwerk verbindet

eine Sportart mit hoher Affinität zu Automotive-Marken

Die Verbindung ist nicht neu – Porsche, Lamborghini oder Bentley haben Golf-Kooperationen getestet. Doch McLaren geht einen Schritt weiter: nicht Kooperation, sondern gleich eine eigene Marke.

Was bedeutet das für den Markt?

Wenn McLaren tatsächlich seine Leichtbau- und Materialkompetenz (Carbon, Aerodynamik, Gewichtsbalance) konsequent überträgt, könnte das Premiumsegment im Golf-Equipment neu definiert werden. Die Frage wird nicht sein, ob McLaren Golf günstiger ist – sondern ob es technologisch überlegen ist. Wir sind gespannt!

Was ist McLaren Golf?

McLaren Golf ist eine neue High-Performance-Marke für Golfausrüstung, die vom britischen Supersportwagenhersteller McLaren entwickelt wurde. Das Unternehmen verbindet seine Erfahrung aus Formel-1-Engineering, Leichtbau und Präzisionstechnologie mit der Entwicklung von Premium-Golf-Equipment.

Die Produkte sollen modernste Materialien, präzise Gewichtsverteilung und aerodynamische Designprinzipien nutzen, um Golfern eine neue Dimension von Performance und Kontrolle zu ermöglichen.

Warum McLaren in den Golfsport investiert

Der Golfsport gilt international als eine der attraktivsten Plattformen für Luxusmarken. Viele Golfer gehören zu einer kaufkräftigen Zielgruppe mit hoher Affinität zu Premium-Automobilen, Reisen und exklusiven Lifestyle-Produkten.

Mit McLaren Golf erschließt die Marke deshalb ein Umfeld, in dem Technologie, Präzision und Luxus eine zentrale Rolle spielen – Werte, die auch die Entwicklung der Supersportwagen aus Woking prägen.

Wann startet McLaren Golf?

Die Marke wird offiziell am 29. April 2026 vorgestellt, wenn McLaren Golf seine ersten Produkte präsentiert.

Was will McLaren im Golf verändern?

McLaren möchte seine Erfahrung aus Motorsport, Leichtbau und Ingenieurskunst auf Golf-Equipment übertragen und damit neue Maßstäbe im Premiumsegment setzen.