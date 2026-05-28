Kitzbühel kann Winter, Weltcup und große Bühne. Vom 26. bis 31. Mai 2026 zeigt die Tiroler Gamsstadt einmal mehr, dass sie auch Golf auf höchstem Niveau inszenieren kann. Mit der Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel – Tirol kehrt die internationale Golfwelt auf die alpine Bühne zurück – mitten hinein in eine Kulisse, die sportliche Präzision, landschaftliche Schönheit und gesellschaftliche Strahlkraft verbindet.

Austrian Alpine Open Night als stilvoller Auftakt

Zum Auftakt der Turnierwoche wurde am Dienstagabend die Austrian Alpine Open Night im VIP Club – Home of Alpine Golf am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith gefeiert. Rund 400 geladene Gäste, darunter Golfprofis, Sportgrößen, Persönlichkeiten aus Kultur und Entertainment sowie internationale Gäste, kamen zusammen, um die Rückkehr eines DP-World-Tour-Events nach Kitzbühel zu zelebrieren. Im Mittelpunkt stand Österreichs Golf-Star Sepp Straka, der als einer der großen Publikumsmagneten des Turniers gilt.

Prominente Gäste und Artistik von Lili Paul-Roncalli

Neben Straka waren unter anderem der deutsche Profi-Golfer und Titelverteidiger Nicolai von Dellingshausen, die Schauspieler Hans Sigl und Mark Keller sowie Comedian Matze Knop unter den Gästen. Einen künstlerischen Akzent setzte Lili Paul-Roncalli mit einer Artistik-Einlage – ein Moment, der den Gala-Abend zusätzlich mit jener Mischung aus Eleganz und Emotion auflud, die Kitzbühel seit jeher beherrscht.

Charity im Zeichen der Franz-Beckenbauer-Stiftung

Doch die Austrian Alpine Open Night war mehr als ein gesellschaftlicher Auftakt. Gemeinsam mit der Franz-Beckenbauer-Stiftung rückten die Veranstalter auch den guten Zweck in den Mittelpunkt. Ein Teil der Erlöse des Gala-Abends kommt Menschen zugute, die mit Behinderung leben, krank sind oder unverschuldet in Not geraten sind. Mit Heidrun Beckenbauer und Joel Beckenbauer, beide im Vorstand der Stiftung, war dieses Engagement auch persönlich prominent vertreten.

Exklusiv Golfen beim ProAm in Kitzbühel

Für Exklusiv Golfen ist Kitzbühel in diesen Tagen vor allem eines: ein Treffpunkt für Menschen, die Golf nicht nur als Sport, sondern als Lebensgefühl verstehen. Wir selbst waren nicht beim Gala-Abend dabei, durften jedoch das ProAm-Turnier spielen – und genau dort wurde spürbar, was diese Turnierwoche so besonders macht: die Nähe zu den Professionals, die Atmosphäre am Schwarzsee, die alpine Dramaturgie des Platzes und jene Mischung aus sportlicher Konzentration und entspanntem Networking, die Golf einzigartig macht.

Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith: Alpine Noblesse am Fairway

Der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith bietet dafür die passende Bühne. Zwischen Wilder Kaiser, Hahnenkamm und Schwarzsee entfaltet sich Golf hier nicht als bloßes Spiel, sondern als Erlebnis. Wer abschlägt, spielt nicht nur gegen Par, sondern mit der Landschaft. Genau darin liegt der Reiz dieser Turnierwoche: Spitzensport trifft auf alpine Noblesse. Die Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel – Tirol sind ein Statement für Österreich als Golfdestination, für Kitzbühel als internationale Lifestyle-Adresse und für Golf als Sport, der Menschen verbindet – auf dem Fairway, im Clubhaus und darüber hinaus.