Antognolla Golf: Erstes Six Senses Hotel Resort in Umbrien

Wenn es um Luxus bei Hotelprojekten geht, ist die Six Senses Luxushotelgruppe, welche heute zur IHG Group gehört, unschlagbar. Antognolla ist das erste Projekt in Umbrien von Six Senses. Wenn es um Nachhaltigkeit im Golfsport geht, gibt es kaum jemanden einflussreicheres als den legendären Golfplatzarchitekten Robert Trent Jones Jr. Bekannt für seine 300 Golfplatzdesigns in mehr als 50 Ländern, spiegelt seine umweltbewusste Philosophie perfekt den Charakter von Antognolla Golf wider, einem GEO-zertifizierten Golfplatz im grünen Herzen Italiens, in Umbrien. Gerade wurde Antognolla Golf als bestes Golfresort Italiens ausgezeichnet. Und Six Senses Hotel Resort hat noch einiges mehr vor! Alles zum perfekten Match!

Zukunftspläne Antognolla Golf

Im April 2024 trat Ryder-Cup-Legende Costantino Rocca offiziell dem Antognolla Resort and Residences als Botschafter bei. Er wird eine entscheidende Rolle in der weiteren Entwicklung des Clubs zu einer der besten Golfanlagen des europäischen Festlands spielen.

Zu den Plänen von Antognolla Golf gehört der Bau eines neuen Clubhauses, das eine Empfangszone für Golfer bieten wird. In den nächsten zwei Jahren soll es eröffnet werden. Dieses Gebäude wird vollständig aus lokalen Materialien errichtet. Zudem entsteht der Golf Social Green, eine neue 3.000 Quadratmeter große Trainingsfläche.

Zukunftspläne Six Senses Antognolla

Mit der Errichtung des Six Senses Antognolla Resort and Residences wird Antognolla zu einer noch bedeutenderen globalen Golfdestination. Das Projekt umfasst die Renovierung des Schlosses aus dem 12. Jahrhundert, Residenzen, Hotelsuiten sowie ein 3.000 Quadratmeter großes Wellnesszentrum und wird den Luxuscharakter der Anlage weiter unterstreichen.

Robert Trent Jones über den Golfcourse

Antognolla Golf, ein spektakulärer Meisterschaftsplatz von Robert Trent Jones Jr., wurde bei den World Golf Awards 2024 gerade in Madeira, Portugal, erneut als „Italiens bester Golfplatz“ ausgezeichnet. Dies ist das dritte Mal, dass Antognolla Golf diesen Titel bei den World Golf Awards erhält.

„Antognolla Golf ist ein wahres Abbild meiner Philosophie, auf die Natur zu hören“, erklärt Trent Jones Jr. „Wir haben hier nicht einfach nur einen Golfplatz entworfen – wir haben die natürlichen Konturen der umbrischen Hügel in jede Entscheidung einfließen lassen, um eine Erfahrung zu schaffen, die Golfer auf jedem Meter fordert und inspiriert.“

Im Norden des Resorts thront das mittelalterliche Antognolla-Schloss aus dem 12. Jahrhundert. „Es hat etwas Magisches, Golf im Schatten eines Schlosses aus dem 12. Jahrhundert zu spielen“, fügt Jones hinzu. „Bei Antognolla haben wir einen Golfplatz geschaffen, der tief mit der umliegenden Geschichte verbunden ist.“

„Antognolla ist nicht nur ein Ort, um Golf zu spielen – es ist eine Reise“, sagt Jones. „Während Sie den Platz durchlaufen, navigieren Sie nicht nur durch strategische Herausforderungen, sondern erleben auch die Geschichte, Schönheit und ökologische Vielfalt, die Umbrien bietet. Es ist ein Platz, der Mut verlangt, genau wie das Land selbst.“

Nachhaltigkeit Golfsustainable

Im Jahr 2021 erhielt der Golfplatz die GEO-Zertifizierung als Anerkennung für sein Engagement für nachhaltige Praktiken. Zur Bewässerung des Platzes nutzt Antognolla Golf künstliche Seen, die durch Regenwasser aufgefüllt werden, wodurch Wasserressourcen geschont werden, ohne die örtlichen Landwirte zu beeinträchtigen.

Antognolla betreibt eine Wetterstation, die die Klimabedingungen in Echtzeit überwacht. Die gewonnenen Daten werden zusammen mit dem computergesteuerten Bewässerungssystem genutzt, um den Wasserverbrauch zu optimieren. Darüber hinaus hat das Resort in Verbesserungen investiert, um den Hauptsee vollständig abzudichten und jegliche Leckagen zu verhindern. Zusätzlich verwendet die Pumpstation des Systems energiesparende Pumpen.

Dank dieser Maßnahmen benötigt Antognolla durchschnittlich 25 % weniger Wasser als traditionelle Bewässerungsmethoden. In den letzten drei Jahren hat der Golfplatz zudem den Einsatz von chemischen Düngemitteln reduziert: Organische Düngemittel machen mittlerweile 80 % des Verbrauchs aus, während mineralische Düngemittel auf 20 % begrenzt sind.

In den nächsten Jahren wird Six Senses Antognolla durch ein Immobilienprojekt weiter wachsen. Zuerst wird in einen spektakulären Spa investiert!