Mit sich im Einklang zu sein, sich selbst wohl zu fühlen und Spaß haben bei dem, was man tut, ist eine wichtige Voraussetzung für Glück und Gesundheit. Das gleiche gilt auch, um konzentriert und erfolgreich auf dem Golfplatz zu bestehen, meint der Autor des Buches ‚Da es förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Die Wunderelixiere für Glück, Gesundheit und Wohlbefinden‘. Doch wie macht man das?

Mit Genuss in Form bleiben und mental stark

Das geht zum einen über eine optimale Nahrungsversorgung und zum anderen über die richtige Einstellung. Ein schönes Spiel beginnt mit der Abendmahlzeit davor. Da sollten wir unsere Kohlenhydratspeicher auffüllen und uns mit Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen versorgen. Ideal sind Vollkornprodukte, Kartoffeln und Gemüse. Produkte mit entwässernder Wirkung, wie z.B. Reis, Tee oder Kaffee sollten wir meiden, sonst müssen wir vor allem bei heißem Wetter ständig trinken, und das macht träge. Um den Eiweißbedarf unserer Muskeln zu decken nehmen wir am besten fetthaltigen Seefisch wie Lachs, Hering, Sardinen, Makrele. Sie liefern nebenbei auch wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Damit fördern wir die Konzentration, die körperliche und mentale Leistung und die Ausgeglichenheit. Diesen Effekt haben auch Leinsamen, Rapsöl und Walnüsse. Gute Frühstücksvarianten sind Haferflocken, Joghurt, Müsli, sowie ein Ei oder ein Omelett, etwas Vollkornbrot und Emmentaler Käse.

Loch für Loch Glück und Konzentration essen

Die ersten sechs Löcher schaffen wir damit problemlos. Ab Loch sieben braucht unser Körper so langsam Nachschub. Da sollten wir Snacks zu uns nehmen, die eine Balance aus Protein, Kohlenhydraten und Fett haben. Ein kleines Sandwich mit Thunfisch oder Hühnchen wäre ideal. Ein Proteinshake mit Bananen funktioniert auch ziemlich gut. Oder, wenn das alles zu lästig ist, tut’s auch ein Müsliriegel.

Ab Loch 12 lässt dann oftmals die Konzentration nach. Jetzt braucht der Körper Nachschub, um nicht am Ende noch einzubrechen. Getrocknete Früchte und Nüsse sind nun ideal. Dazu vielleicht ein Glas Apfel- oder Kirschsaft. Das bringt schnelle Energie. Auch ein Schluck Kaffee ist jetzt erlaubt. Der gibt noch einmal einen extra Energie Kick und fördert die Konzentration. Generell vermeiden sollten wir süße light Produkte, extra Zucker und Süßstoffe. Die führen allesamt zu leistungsmindernden Schwankungen des Blutzuckerspiegels und Konzentrationsstörungen. Auch Honig, Marmelade und süßes Obst sind direkt vor dem Spiel die falsche Wahl, für den perfekten Schwung.

Schmerzen und Entzündungen des Bewegungsapparats vorbeugen

Wichtig ist auch, dass wir immer schmerzfrei auf den Platz gehen. Ein wahres Wunderelixier bei Entzündungen, sowie bei Gelenk- und Rückenschmerzen ist zum Beispiel natürlicher Kurkuma. Auch Baobab Pulver (Extrakt aus den Früchten des afrikanischen Affenbrotbaums) ist ideal für Golfer. Es enthält mehr Antioxidantien als die bekannten Gojibeeren. Seine Polyphenole wirken entzündungshemmend, es enthält viel Vitamin C, Kalium (wichtig für Nerven und Muskeln) und Eisen (Bildung roter Blutkörperchen, damit wir unterwegs nicht schlapp machen). Auch Kollagene spielen eine wichtige Rolle, dass unser Bewegungsaparat gut funktioniert. Sie finden sich in Gelatine, Fleischbrühe oder Fleisch. Ideal sind Schmorgerichte mit Knochen. Da ist richtig viel Kollagen drin.

Durch positive Einstellung in Erfolgs-Flow kommen

Wenn die Grundversorgung stimmt, dann gibt es noch ein paar mentale Tricks, um nicht nur Zweiter zu werden. Neben einer guten Technik, wird ein Golfspiel vor allem im Kopf entschieden. Denken Sie vor Beginn an vergangene Spiele, in denen Sie erfolgreich waren und visualisieren Sie den perfekten Schwung. Nehmen Sie ganz bewußt aufrecht und mit hochgeuogenen Schultern auf den Platz. Das schafft Selbstbewußtsein. Bleiben Sie entspannt, auch wenns mal schlecht läuft.

Wenn Sie nervös werden, geht das Unterbewußtsein auf den Fehlervermeidungsmodus. ‚Bloß keinen Fehler produzieren‘. Da das menschliche Unterbewusstsein aber keine Verneinung kennt, nehmen Sie in diesem Fall nur das Wort „Fehler“ war. Das nimmt Ihnen die Dynamik und Sie produzieren noch mehr Fehler. Auf dieser Erkenntnis basiert auch ein Teil von Murphys Gesetz. Stellen Sie um auf den Modus ‚ein toller Schlag‘! Dadurch werden Sie automatisch offensiver, gewinnen neue Zuversicht und verlieren Ihre Skepsis. Selbst ohne die perfekte Technik können wir also viel tun, um auf dem Platz eine gute Figur zu machen.

Wunderelixiere der Natur, und die richtige Einstellung helfen uns dabei ganz hervorragend. Das gilt natürlich auch für unsere Gesundheit, unseren Erfolg und unser Wohlbefinden im ganz normalen Leben. Mehr will er uns logischerweise nicht verraten, denn in seinem neuen Buch schreibt er über viel mehr dieser Wunderelixiere und herrliche Lebensweisheiten, damit wir bei bester Gesundheit und mit Spaß bis ins hohe Alter aktiv bleiben.

Mehr über Dr. Michael Handel

Seine Unternehmensberatung Dr. Handel Consulting berät seit 30 Jahren Vorstände, Manager und Teams von erfolgreichen Unternehmen. Er promovierte in Wirtschaftswissenschaften. Im Laufe seiner Arbeit rückte die Frage ‚Was braucht der Mensch wirklich?‘ immer mehr in den Fokus seines Schaffens und so beschäftigt er sich seither intensiv mit dem Bereich Gesundheit und Erfolg.

Zu diesem Zweck hat er zahlreiche Forschungsreisen unternommen und außerdem Zusatzausbildungen in Soziologie, Psychologie, Motivation und Ernährung. Dr. Handel lebt zurzeit in Stuttgart und Alicante (Spanien)

Dr. Michael Handel ‚Da es förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein‘

Die Wunderelixiere für Glück, Gesundheit und Wohlbefinden

256 Seiten, Klappenbroschur, ISBN 978-3-95803-114-2, Preis: 17,99 €, Scorpio Verlag