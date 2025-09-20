Erstmals gastiert die renommierte Legends Tour im Königreich und bringt einige der größten Namen des Sports nach Phnom Penh – darunter Ryder-Cup-Kapitäne, Major-Champions und internationale Stars. Das Turnier ist Teil einer $1,9-Millionen-Trilogie, die neben Kambodscha auch Vietnam und Mauritius umfasst. In dieser asiatisch-afrikanischen Finalserie wird der Order-of-Merit-Champion der Legends Tour gekürt – ein Prestige, das Kambodscha endgültig auf die Landkarte des Weltgolfs setzt.

Der Austragungsort: Vattanac Golf Resort in Phnom Penh

Mit dem Vattanac Golf Resort hat die Legends Tour eine spektakuläre Bühne gewählt. Nur wenige Minuten vom Zentrum Phnom Penhs entfernt, ist das Resort ein Vorzeigeprojekt für Golf und Tourismus in Südostasien.

Die beiden Championship-Plätze wurden von Sir Nick Faldo entworfen und gelten als Meisterwerke moderner Golfarchitektur. Gespielt wird auf dem East Course, der 2024 als Best Golf Course in Cambodia bei den World Golf Awards ausgezeichnet wurde.

Besonderheit: Das Platzdesign integriert ikonische Elemente der Khmer-Kultur. Spieler schlagen entlang von Nachbildungen weltberühmter Tempel – darunter Angkor Wat, der Bayon-Tempel und Preah Vihear. Ein Kurs, der Golf mit Geschichte verschmelzen lässt.

Gemanagt wird das Resort von Troon Golf, was für höchste Standards in Pflege, Service und Hospitality steht.

Luxus, Kultur & Hospitality – die Handschrift der Vattanac Group

Hinter dem Turnier steht die Vattanac Group, eine der einflussreichsten Unternehmensgruppen Kambodschas. Sie vereint Banking, Real Estate, Hospitality, Luxury Retail und Beverages.

Mit der Vattanac Legends Championship verfolgt die Gruppe ein klares Ziel: Kambodscha auf der Weltkarte des Sports und Tourismus zu etablieren.

Neak Oknha Sam Ang Vattanac, Executive Director der Vattanac Group, betont:

„Dieses Turnier zeigt nicht nur unsere Weltklasse-Golfanlagen, sondern auch den Stolz, die Resilienz und die Gastfreundschaft des kambodschanischen Volkes. Mit Ryder-Cup-Kapitänen und Major-Siegern in Phnom Penh öffnen wir ein neues Kapitel für Sport und Tourismus im Königreich.“

Golfreisen in Südostasien – ein neuer Hotspot entsteht

Für Golfer, die exklusive Destinationen suchen, wird Kambodscha zum Geheimtipp. Der neue Techo International Airport in Phnom Penh verbessert die Erreichbarkeit erheblich. Gleichzeitig wächst die Region Südostasien zu einem Hotspot für Golfreisen heran – mit High-End-Resorts in Vietnam, Thailand und nun auch Kambodscha.

Die Legends-Trilogie mit Stopps in Vietnam und Mauritius unterstreicht den Anspruch, Golf, Luxus und Tourismus zu verbinden. Für internationale Golfer ist es die perfekte Gelegenheit, eine Rundreise mit sportlichem Highlight zu kombinieren.

Fazit: Ein Meilenstein für Golf und Kultur

Die Vattanac Legends Championship 2025 ist weit mehr als ein Turnier. Für die Legends Tour markiert das Event den ersten Schritt in Kambodscha, für das Königreich selbst ist es ein Meilenstein auf dem Weg zur internationalen Golfdestination. Wer das exklusive Zusammenspiel von Weltklasse-Golf und Khmer-Heritage erleben will, sollte sich Phnom Penh markieren.