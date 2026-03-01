Golf Oberstaufen: Ein besonderes Urlaubskonzept

Golfurlaub im Allgäu hat viele Facetten: beeindruckende Alpenlandschaften, gepflegte Plätze und kurze Wege zwischen den Anlagen. In Oberstaufen kommt noch ein besonderes Konzept hinzu.

Mit der Gästekarte Oberstaufen PLUS, die Gäste in teilnehmenden Hotels erhalten, sind zahlreiche Freizeitangebote bereits im Übernachtungspreis enthalten. Dazu zählen unter anderem Bergbahnen, Freizeiteinrichtungen und verschiedene Aktivitäten in der Region. Für Golfer wurde dieses Angebot um ein besonderes Element erweitert: Oberstaufen PLUS GOLF. Die Gästekarte Oberstaufen PLUS wurde 2009 eingeführt und gilt bis heute als eines der innovativsten Tourismuskonzepte im Allgäu.

Sieben Golfplätze spielen – ohne Greenfee

Mit dieser Erweiterung können Gäste während ihres Aufenthalts auf sieben verschiedenen Golfplätzen spielen – ohne zusätzliches Greenfee zu bezahlen.

Die Runde Golf ist bereits über die Gästekarte abgedeckt. Für viele Golfreisende ist das ein großer Vorteil: Statt auf einen Platz festgelegt zu sein, können sie während ihres Urlaubs mehrere Anlagen entdecken. Wer eine Woche Golfurlaub in Oberstaufen verbringt, kann theoretisch jeden Tag einen anderen Platz spielen.

Der Heimatplatz: Golfclub Oberstaufen-Steibis

Nur wenige Minuten vom Ortszentrum entfernt liegt der Golfclub Oberstaufen-Steibis. Der 18-Loch-Platz befindet sich auf rund 850 Metern Höhe und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Allgäuer Alpen.

Der Platz verbindet breite Fairways mit anspruchsvollen Grüns und gehört zu den landschaftlich schönsten Anlagen der Region.

Sieben Plätze im Umkreis von Oberstaufen

Neben dem Heimatplatz stehen Gästen mit der PLUS-Golfkarte sechs weitere Anlagen im Allgäu und im benachbarten Vorarlberg zur Verfügung. Alle sind innerhalb von etwa einer Stunde Fahrzeit erreichbar.

Dazu gehören unter anderem:

Diese 7 Golfanlagen gehören tatsächlich dazu:

Golfclub Oberstaufen-Steibis – der Heimatplatz direkt bei Oberstaufen. Für Hotelier Jonas Lindner ist er der schönste Platz im Allgäu. Lindner übernahm im vergangenen Jahr das Parkhotel Oberstaufen, , das einst sein Großvater erbaut hat. Sein persönliches Signature Hole ist Bahn 8: Der Abschlag mit Blick auf die Allgäuer Alpen und das Tal zählt für ihn zu den spektakulärsten Momenten einer Golfrunde. Golfclub Waldegg-Wiggensbach – Deutschlands höchstgelegener Golfplatz Golfclub Hellengerst – hügelige Anlage mit Alpenblick Golfclub Lindau-Bad Schachen – traditionsreicher Club nahe dem Bodensee Golfclub Memmingen Gut Westerhart – moderner Championship Course Golfpark Bodensee – großzügige Anlage nahe Lindau Golfclub Bregenzerwald – idyllischer Alpenplatz in Österreich

Golfurlaub Allgäu: Vielfalt statt nur ein Platz

Die Möglichkeit, mehrere Golfplätze innerhalb eines Urlaubs zu spielen, macht Oberstaufen besonders attraktiv für Golfreisende. Während viele Golfdestinationen nur einen oder zwei Plätze bieten, können Gäste hier unterschiedliche Anlagen erleben – von alpinen Panorama-Plätzen bis zu klassischen Parkland-Courses.

Diese Vielfalt, kombiniert mit der Allgäuer Berglandschaft und der unkomplizierten Gästekarte, macht Golf Oberstaufen zu einer der spannendsten Golfregionen im süddeutschen Raum.

Ein Golfurlaub mit Panorama

Ob eine Runde am Morgen mit Blick auf die Alpen oder ein Wechsel zwischen verschiedenen Plätzen während eines längeren Aufenthalts – das Konzept von Oberstaufen PLUS GOLF verbindet sportliche Vielfalt mit entspanntem Urlaub.

Für Golfer bedeutet das vor allem eines: mehr Plätze spielen, ohne jedes Mal ein neues Greenfee bezahlen zu müssen.