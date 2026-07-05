BMW International Open: Marcel Schneider über Druck, Zweifel und die größte Versuchung nach einem verpassten Cut

Es ist kurz nach der Runde. Im Excellence Club der BMW International Open verfolgen die Gäste aufmerksam das Gespräch. Marcel Schneider nimmt Platz. Wenige Minuten zuvor ist sein Turnier zu Ende gegangen. Was folgt, ist keine Suche nach Ausreden. Schneider analysiert sein Spiel bemerkenswert offen – und spricht über Gedanken, die weit über den Golfsport hinausreichen.

Nach seiner zweiten Runde sprach Marcel Schneider im Excellence Club der BMW International Open mit BMW-Pool-Moderator Ralf Exel offen über Erwartungen, Leistungsdruck und den Umgang mit einem verpassten Cut. Die Gesprächsrunde fand vor den Gästen des Excellence Clubs statt; auch interessierte Medienvertreter konnten daran teilnehmen. Foto: Exklusiv Golfen / Yvonne Wirsing

156 Profis gingen bei den BMW International Open an den Start, nur 66 erreichten das Wochenende. Für Marcel Schneider endete das Turnier bereits am Freitag. Wenige Minuten später sprach der deutsche Profi im Excellence Club bemerkenswert offen über Erwartungen, Leistungsdruck und den schmalen Grat zwischen notwendiger Veränderung und Vertrauen in die eigene Arbeit.

Wenn aus Zuversicht plötzlich Druck wird

156 Profis starteten mit demselben Ziel in die BMW International Open: den Cut schaffen und am Wochenende um den Titel spielen. Nach zwei Runden ist das Feld auf 66 Spieler reduziert. 90 Profis mussten nach zwei Runden ihre Golftaschen packen. Für Marcel Schneider war das Turnier nach zwei Runden beendet. Doch anstatt Wetter, Platz oder Pech verantwortlich zu machen, richtet er den Blick auf sein eigenes Spiel.

„Ich habe zu wenig Birdie-Chancen oder mache zu wenig Birdies aus den Chancen, die ich mir erspiele. Dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich unter Druck komme.“ Spätestens mit dem Blick auf das Leaderboard verändert sich die Situation.

„Mit dem Blick aufs Leaderboard weiß ich dann: Jetzt bin ich mehr oder weniger mit dem Rücken an der Wand. Ich muss irgendwas machen. Und in letzter Zeit geht es meistens schief.“

Gut vorbereitet – und trotzdem reicht es nicht

Besonders ehrlich wird Schneider, als er über seine Erwartungen spricht.

„Wir haben deutlich mehr erwartet. Ich habe mich gut vorbereitet, gut trainiert.“ Der Platz präsentierte sich trotz der heftigen Unwetter in hervorragendem Zustand.

„Ich war überrascht, wie gut sich der Platz gespielt hat.“

Gerade deshalb fällt seine Analyse umso nüchterner aus.

Wenn äußere Bedingungen keine Erklärung liefern, bleibt nur die eigene Leistung.

Die größte Versuchung nach einer Niederlage

Der spannendste Moment des Gesprächs entsteht, als Marcel Schneider über die Zeit nach dem Turnier spricht. Er überlegt offen, ob eine längere Pause sinnvoll wäre:

„Ich überlege, ob wir fünf Wochen Pause machen sollen und noch einmal alles neu aufarbeiten.“ Doch fast im selben Atemzug folgt ein Satz, der weit über den Golfsport hinausreicht.

„Oftmals sind die Fehler minimal und man müsste eigentlich einfach nur weitermachen.“

Nach einer Enttäuschung liegt die Versuchung nahe, alles infrage zu stellen: Training, Technik, Equipment oder Vorbereitung. Aus seiner Sicht besteht genau darin eine Gefahr.

Zwischen Jetlag und dem nächsten Turnier

Zeit, lange über eine verpasste Chance nachzudenken, bleibt auf der DP World Tour kaum. Schon wenige Tage später wartet häufig das nächste Turnier – oft verbunden mit langen Reisen und Zeitverschiebungen. „Der Körper ist einfach ausgelaugt. Die ersten zwei, drei Tage muss er erst einmal klarkommen‘, erzählt Schneider.

Auch das gehört zum Alltag eines Tourspielers.

Fairness gehört ebenfalls zum Spitzensport

Als das Gespräch auf Nicolai von Dellingshausen kommt, zögert Schneider keine Sekunde: „Ich habe den Hut gezogen. Er hat an dem Tag unter Druck wahnsinnig abgeliefert. Dann muss man sportlich genug sein und gratulieren.“ Keine Ausreden. Kein Neid. Sondern Anerkennung für die bessere Leistung.

Mehr als ein verpasster Cut

Für Marcel Schneider endeten die BMW International Open bereits am Freitag. Seine Aussagen zeigen jedoch etwas, das Zuschauer oft nicht sehen: Spitzensport besteht nicht nur aus perfekten Schlägen und Siegerpokalen. Er besteht ebenso aus Selbstreflexion, Geduld und dem Vertrauen in die eigene Arbeit – gerade dann, wenn Ergebnisse ausbleiben.

Die BMW International Open sind für Marcel Schneider zwar früher zu Ende gegangen als erhofft. Das Gespräch danach zeigte jedoch eine andere Seite des Profigolfs: die Bereitschaft, die eigene Leistung kritisch zu hinterfragen, ohne vorschnell alles verändern zu wollen.