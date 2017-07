Es war das populärste Gerücht in den letzten Wochen: ‚Franz Beckenbauer lädt am 7. Juli 2017 zum letzten Mal zum Kaiser Cup!‘ Deshalb wollten sich auch viele den Golf-Charity-Event nicht entgehen lassen! Noch während der Siegerehrung gab Franz Beckenbauer bekannt: ‚Auch im nächsten Jahr wird der KaiserCup im Quellness Golf Resort Bad Griesbach stattfinden!‘ Der Termin steht auch bereits schon fest!

‘Die Stiftung sei Resortgründer und Turnierinitiator Alois Hartl zu großem Dank verpflichtet, sagte der Fußball-Kaiser unter großem Beifall der rund 480 Festgäste, ‚es war eine großartige Idee, aus der eine einmalige Erfolgsgeschichte geworden ist‘, so Beckenbauer bei seiner Würdigung von 30 Jahren KaiserCup.

Kaiser Cup Spenden und Gäste Rekord

Mit 130.000 gesammelten Charity-Euro freute sich Franz Beckenbauer über einen neuen Rekord an Spendengeldern. Mehr als zwei Millionen Euro sind bislang über den KaiserCup für die Franz Beckenbauer-Stiftung eingespielt worden. Die Grenze von drei Millionen Euro will man in den nächsten Jahren ins Visier nehmen. Tagsüber war bei echtem Kaiserwetter mit Temperaturen bis zu 28 Grad in Brunnwies sowie auf dem Audi und Beckenbauer Golf Course in Penning Golf gespielt worden. Der Kaiser war diesmal nicht selbst am Start, er nahm das runde Jubiläum zum Anlass, auf den beiden Golfplätzen in Penning seine Gäste zu begrüßen und das eine oder andere Autogramm zu geben.

Franz Beckenbauer nahm sich für jeden Flight Zeit zum Smalltalk. Als sportlich Beste in der Bruttowertung wurden Hans Werner Neske (GC Issum Niederrhein, 28 Punkte) und Seriensiegerin Anna Riss (GC Rheinhessen) geehrt, die mit einer Par-Runde ihren neunten Bruttosieg beim KaiserCup erspielte. Stimmungsvoller Höhepunkt des Galaabends war der 40-minütige Live-Auftritt von Bernie Paul, der mit seinen Hits die Tanzfläche füllte.

Nächstes Highlight im Golf Resort Bad Griesbach

Bereits vom 17.-20. August steht das Golf Resort wieder im Blickpunkt, wenn die PGA European Tour beim Saltire Energy Paul Lawrie Match Play Station auf dem Beckenbauer Golf Course macht. Bei diesem nach K.O-System ausgetragenem Wettspiel treten europäische Spitzenspieler um ein Preisgeld von einer Million Euro an. Ausschließlich um die Ehre geht es dann bei den zwei weiteren Saisonhöhepunkten im Turnierkalender der Niederbayern, dem Ryder Cup-Ländervergleich Deutschland-Schweiz am 8. und 9. September, sowie dem Bundesliga-Cup mit vielen Fußballgrößen am 7. Oktober. Der nächste Kaiser Cup 2018 findet am 21. Juli statt!