Ab Januar 2019 wird GOLFTV unser Golferleben bereichern! Als neues globales Live- und On- Demand-Video-Streaming-Angebot wird Tiger Woods in Richtung Reality Golf begleitet! Eine Art Soap, wie wir es bereits kennen? Discovery und die PGA TOUR haben es gemeinsam entwickelt. Unser erster Überblick, was uns erwartet!

Ziel ist es, den Fans einen authentischen und regelmäßigen Einblick in das Leben, die Gedankenwelt und die sportlichen Leistungen der Golfsport-Legende zu bieten. Reality Golf mit einem Sport-Superstar!

GOLFTV wird Tiger Woods so zeigen, wie ihn die Fans noch nie zuvor gesehen haben. Trainingsabläufe, Vorbereitungen und das tägliche Leben auf der Tour – Tiger Woods golfnah. Tiger ist jedenfalls Feuer und Flamme:

„Ich habe beobachtet, wie Discovery und David Zaslav mit Eurosport, den Olympischen Spielen und dem Launch von GOLFTV mit uns bei der PGA TOUR eine globale Sportplattform aufgebaut haben. Deshalb denke ich, dass sie der perfekte Partner sind, um das Spiel größer zu machen. Sie sind global, verstehen Sport und wissen, wie man neue, jüngere und große Zielgruppen aufbaut. Es ist die perfekte Kombination und ich bin sehr aufgeregt, ein echter Partner des Discovery Sports-Teams zusein“, sagte Woods.

Woods Reality Golf ab 2019

„Ich liebe die Vision von GOLFTV und den Ehrgeiz, damit die weltweit führende Adresse für Golf- Entertainment zu werden. Meine eigene Plattform zur Kommunikation zu haben ist der Höhepunkt harter Arbeit meines Teams und des Teams von Discovery.

Wir werden Inhalte für jeden kreieren, egal ob er schon lange Golf spielt, oder gerade erst angefangen hat. Ich werde Geschichten teilen und Einblicke in meine Herangehensweise geben, die so noch nicht dagewesen sind. Dies ist eine aufregende Zeit für Golf und für mich. Es ist fantastisch, Teil dieser Vision zu sein und das Spiel auf der ganzen Welt größer zu machen. Ich kann es kaum erwarten, mein Wissen auf GOLFTV zu teilen“, so Woods weiter.

Was passiert auf dem Platz?

Kann man sein Spiel verbessern?

Wie schaffe ich es weniger Schläge zu brauchen?

Wie kann ich meine Freunde besiegen?

Fragen, welche Woods beantworten wird!

Woods und GOLFTV arbeiten gemeinsam unter anderem an der Entwicklung von: