Golf-Superstar Tiger Woods 2018 mit bester Schlussrunde bei einem Major

Tiger Woods 2018 spielte die beste Schlussrunde bei einem Major seines Lebens, und die Fans brüllten so laut wie in einem Football-Stadion. Auch wenn der Superstar den Sieg bei der 100. PGA Championship als Zweiter knapp verpasste, erkannten alle in der Golf-Welt: Woods ist nach seiner zweijährigen Zwangspause endgültig wieder ganz der Alte. Am Ende fehlten dem 42 Jahre alten Kalifornier beim vierten und letzten Majorturnier des Jahres nur zwei Schläge auf Sieger Brooks Koepka.

«Ich war bei den letzten beiden Majors nah dran. Das hätte ich vor einem Jahr nie gedacht», sagte Woods, der am Sonntag (Ortszeit) eine beeindruckende 64er-Runde auf dem Bellerive Country Club hinlegte. Nach den vier Tagen beim mit 10,5 Millionen Dollar dotierten Turnier hatte Woods insgesamt 266 Schläge auf dem Konto. Vieles erinnerte stark an die Zeit, als er zu Beginn der 2000er-Jahre den Golf-Sport dominierte. Die Fans peitschten ihr Idol lautstark nach vorn.

Vor eineinhalb Jahren sah die Welt von Woods noch ganz anders aus. Zum vierten Mal musste sich der 14-malige Major-Sieger im April 2017 am lädierten Rücken operieren lassen. Einen Monat später folgte der nächste Tiefpunkt: Festnahme wegen Drogenmissbrauchs am Steuer. Woods begab sich daraufhin in stationäre Behandlung. Sogar ein Leben ohne Golf war für ihn vorstellbar. Die einzigartige Karriere des Tiger Woods stand auf der Kippe. Doch der Tiger kämpfte sich zurück ins (Golf)-Leben.

Tiger Woods 2018: Von 656 auf Nr. 26

«Ich wusste nicht, wie gut ich wieder spielen kann. Ich hatte keinen Golf-Schwung, ich hatte null Geschwindigkeit, mein Kurzspiel war nicht wirklich da. Gott, ich hatte zwei Jahre nicht gespielt», erzählte der US-Amerikaner, der das Jahr 2018 auf Weltranglistenplatz 656 begonnen hatte. Nun ist Woods schon wieder 26. Im Juli spielte er schon bei der British Open um den Sieg mit. Nun dürfte Woods größte Chancen haben, auch beim Ryder Cup im September für die USA als Spieler dabei zu sein.

Woods beste Leistung bei einem Major seit seinem zweiten Platz bei der PGA Championship im Jahr 2009 stellte sogar den Sieg von Florida-Nachbar Koepka in den Schatten. «Bis auf mich und mein Team haben alle mit Tiger mitgefiebert. Jeder auf dem Golfkurs hat es gehört», sagte Koepka. Der 28 Jahre alte zweifache US-Open-Champion schrieb auf dem Par-70-Kurs Golf-Geschichte: Als erst fünfter Spieler unter 29 Jahren gewann er bereits drei Majors. Dies war unter anderem auch Woods gelungen. Koepka verneigte sich vor seinem Idol: «Er ist der größte Spieler, der jemals dieses Spiel gespielt hat, und dieses Comeback von ihm ist unglaublich.»

von Benjamin Siebert, dpa