Hat Alex Cejka auf unrühmliche Art Golf-Geschichte geschrieben? Der 48-Jährige wurde am Donnerstag (Ortszeit) beim PGA-Turnier in Palm Beach Gardens nach dem 14. Loch als erster Profigolfer wegen eines zu großen Handbuches mit den Skizzen der Grüns disqualifiziert. Dies bestätigte PGA-Regelhüter Robby Ware beim Internetanbieter «GolfChannel.com». Was daran so unglaublich ist, erfahrt Ihr im Artikel! Wir meinen ‚Golfregeln die kein Mensch braucht!‘

«Alex benutzte ein altes Handbuch und altes Material zu den Grüns, das nicht dem Maßstab entsprach», sagte Ware. «Der neue Maßstab ist deutlich kleiner.» Cejka selbst äußerte sich zu dem Vorfall bisher nicht.

Der Regelverstoß war zuerst Cejkas Spielpartner Cameron Tringale aufgefallen. Der US-Amerikaner hatte daraufhin die Turnierleitung informiert. Kurios: Erst zur diesjährigen Austragung der Honda Classic waren alle 18 Grüns überarbeitet worden. Insofern ist fraglich, wie aktuell Cejkas Hilfen waren.

Nach dem ersten Tag führt Jhonattan Vegas aus Venezuela dank einer 64er-Runde das Feld des mit 6,8 Millionen US-Dollar dotierten Turniers in Florida an. Der gebürtige Münchner Stephan Jäger liegt mit 68 Schlägen auf dem geteilten 20. Rang. Martin Kaymer muss nach einer 71er-Runde als 63. um den Cut bangen.

Palm Beach Gardens, Florida