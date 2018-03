World Golf Championships 2018: Neues Golfprofi-Gesicht aus Indien!

Mexiko-Stadt (dpa) – Der Inder Shubhankar Sharma sorgt bei den World Golf Championships 2018 in Mexiko-Stadt weiter für eine Überraschung. Der 21-Jährige führt das Feld der 64 weltbesten Golfer auch nach dem dritten Tag an. Sharma, die aktuelle Nummer 75 der Welt, spielte am Samstag (Ortszeit) eine 69er-Runde und liegt vor der Finalrunde mit insgesamt 200 Schlägen zwei Schläge vor dem ersten Verfolger.

Spannendes Profigolfjahr 2018

Den zweiten Rang bei dem mit zehn Millionen US-Dollar (rund 8,2 Millionen Euro) dotierten Turnier teilen sich der Engländer Tyrrell Hatton, Phil Mickelson aus den USA sowie die beiden Spanier Sergio Garcia und Rafa Cabrera Bello (alle 202).

Auch der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson (203) aus den USA hat noch Chancen, seinen Titel zu verteidigen. Deutsche Profis hatten sich für das Turnier nicht qualifiziert. Nach der Verletzung von Martin Kaymer ist auch noch nicht klar, ob er überhaupt beim Augusta Masters dabei sein kann.

Gespielt wird auf dem Club de Golf Chapultepec, Av. del Conscripto 425, Lomas Hipodromo, 53900 Naucalpan de Juárez, Méx., Mexiko.

World Golf Championships 2018 erster Tag

Louis Oosthuizen, Der Sieger der British Open von 2010 führte beim mit zehn Millionen US-Dollar (rund 8,2 Millionen Euro) dotierten Turnier im Club de Golf Chapultepec vor dem Engländer Chris Paisley, Xander Schauffele aus den USA sowie dem Inder Shubhankar Sharma (alle 65 Schläge). Der Weltrangranglisten-Erste Dustin Johnson aus den USA startete mit 69 Schlägen auf dem geteilten 13. Rang. Deutsche Profis hatten sich für das Turnier der 64 weltbesten Golfer nicht qualifiziert.