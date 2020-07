Obwohl der Golfsport ein Sport ist, welcher im europäischen Raum nicht unbedingt von der breiten Masse aktiv gespielt wird, so gibt es doch viele Fans. Meist wird Golfen als etwas Elitäres angesehen, ein Hobby, welches eher die vermögende Bevölkerung anzieht. Besonders in den letzten Jahren hat der Sport jedoch an immer mehr Beliebtheit gewonnen. Um die meisten größeren Städte herum und auch in vielen ländlichen Gegenden lassen sich Golfplätze finden und viele davon bieten auch Golfkurse an. Besonders für sportbegeisterte Urlauber ist das ein spannendes Erlebnis.

Golfwetten und wie sie funktionieren

Als eine der größten Branchen weltweit ist die Wett- und Glücksspielbranche natürlich auch für die Golfer verfügbar. Falls Sie nicht gerade selbst auf dem Rasen stehen, ist Wetten eine tolle Möglichkeit ins Spielgeschehen einzutauchen und dem ganzen etwas mehr Spannung zu verleihen. Normalerweise wird dabei vor dem Beginn des Turniers festgelegt, welcher Spieler nach eigener Einschätzung das Turnier gewinnen wird. Die Schwierigkeit hierbei im Vergleich zu beispielsweise Fußball ist, dass es deutlich mehr Spieler und potenzielle Gewinner gibt.

Das bedeutet als Gewinner kommen nicht nur zwei Mannschaften in Frage, sondern jeder einzelne Golfer. Große Tourneen gehen im Normalfall über drei oder vier Tage. Daher ist es auch nicht selten, dass die Buchmacher Live Wetten anbieten, wo man auch im Verlauf des Spiels noch Wetten platzieren können. Mit dem Einstiegszeitpunkt ändern sich natürlich auch die Quoten des Sports für die Wettenden.

Die wichtigsten Wett-Kategorien im Überblick

Grundsätzlich gibt es fünf verschiedene Kategorien von Wetten beim Golf.

Die Siegwette ist hierbei wohl der Klassiker. Hierbei können Sie darauf wetten, wer als Sieger aus dem Turnier hervorgehen wird.

Bei der Head-to-Head-Wette setzen Sie auf Duelle zweier Spieler. Ähnlich wie beim Fußball wetten Sie also darauf, wer in einem 1 gegen 1 gewinnen wird.

Die sogenannte Dreiball-Wette verdankt ihrem Namen einer Spielvariante beim Golf. Beim Dreiballspiel tritt ein Spieler gegen zwei andere an. Hier können Sie darauf wetten, wer in der Partie wie abschneidet. Die Punkte werden jeweils gezählt und die Spieler dementsprechend auf ihren Rängen platziert.

Eine weitere klassische Wette ist die auf den Gewinner seiner Region. Vereinfacht gesagt, wenn beispielsweise zehn Europäer bei einem Turnier antreten, können Sie darauf wetten, welcher der Beste sein wird.

Alles darüber hinaus fällt in die Kategorie der Spezialwetten. Theoretisch kann man nämlich auf alles wetten. Ob Sie nun Ihren Tipp für die Saison, Turnier übergreifend oder in Bezug auf bestimmte Trophäen abgeben wollen. Machbar ist alles, wenn Sie einen entsprechenden Gegenpart finden.

Wichtige Events

Natürlich sind die angebotenen Events auch stark von Ihrem Wettanbieter abhängig. Die wichtigsten 4 Termine im Golf sind jedoch die Majors, welche jährlich stattfinden.

Den Auftakt des Jahres liefert normalerweise das Masters oder auch Masters Tournament oder US Masters genannt. Dieses findet jährlich im US-Bundesstaat Georgia statt. Immer am zweiten April Wochenende auf dem Platz des Augusta National Golfclub. Durch Corona wurde das Turnier jetzt in den Herbst gelegt.

Darauf folgen normalerweise die U.S. Open, wo dann die Besten der Besten gegeneinander antreten dürfen. Der Termin und Austragungsort sind nicht fix, jedoch ist es jedes Jahr ein Spektakel.

Bis zum Jahr 2019 war die PGA Championship noch das Finale des Major Golf Jahres. Aufgrund der Wiederaufnahme des Golfsports in die olympischen Spiele wurden diese jedoch von den Open Championship oder auch British Open genannt, abgelöst.