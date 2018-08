Greensboro (dpa) – Golfprofi Brandt Snedeker hat in Greensboro das letzte Turnier der regulären PGA-Saison gewonnen. Der 37-jährige Amerikaner gewann am Sonntag (Ortszeit) mit einem Gesamtergebnis von 259 Schlägen vor seinem Landsmann Webb Simpson sowie C.T. Pan aus Taiwan (beide 262).

Für seinen neunten Sieg auf der US-Tour kassierte Snedeker ein Preisgeld von rund einer Million Dollar. Bereits zum Auftakt des Turniers hatte er mit einer Traumrunde von 59 Schlägen für Aufsehen gesorgt. Immerhin ist er auf dem Par-70-Kurs des Sedgefield Country Clubs erst der zehnte Spieler, dem auf der US-Tour eine Runde von weniger als 60 Schlägen gelang.

PGA Tour 2019 mit Kampf um die Tourkarte

Der deutsche Golfprofi Stephan Jäger (277) beendete das mit sechs Millionen Dollar dotierte Event auf dem geteilten 70. Platz. Mit diesem Ergebnis verfehlte der in den USA lebende Münchner die angestrebte Top-125-Platzierung in der Saison-Rangliste und damit die automatische Spielberechtigung für die nächste Saison. Nun muss Jäger versuchen, sich in den Final-Turnieren der zweitklassigen Web.com-Tour die Tourkarte für die PGA-Tour wieder zu holen. Alex Cejka war in Greensboro bereits nach zwei Runden am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden.