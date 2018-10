Dunhill Links Championship: Däne überrascht in St. Andrews

St. Andrews (dpa) – Der dänische Golfprofi Lucas Bjerregaard hat den beiden Ryder-Cup-Helden Tyrrell Hatton und Tommy Fleetwood den Sieg bei der Alfred Dunhill Links Championship 2018 vor der Nase weggeschnappt.



Der dänische Golfprofi Lucas Bjerregaard siegte in Schottland. Foto: Kenny Smith/PA Wire

Der 27-Jährige siegte dank einer starken 67er-Finalrunde im schottischen St. Andrews mit einem Gesamtergebnis von 273 Schlägen vor dem Duo aus England (beide 274). Für seinen zweiten und bisher größten Erfolg auf der Europa-Tour kassierte Bjerregaard ein Preisgeld von 800.000 Dollar.

Eine Woche nach dem Triumph beim Ryder Cup in Paris hätte Hatton zum dritten Mal in Folge den Titel bei der Alfred Dunhill Links Championship gewinnen können. Doch mit einer schwachen 72er-Finalrunde fiel er auf den geteilten zweiten Platz zurück.

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hatte sich nicht für den Finaltag qualifiziert. Der 33-Jährige aus Mettmann verpasste nach drei Tagen den Cut. 2010 konnte Kaymer das Turnier noch gewinnen. Ebenfalls vorzeitig ausgeschieden waren Maximilian Kieffer (Düsseldorf) und Marcel Siem (Ratingen). An den ersten drei Tagen wurde auf drei verschiedenen Golfplätzen gespielt. Am Sonntag ging es dann für die Besten auf dem prestigeträchtigen Old Course von St. Andrews um den Sieg.

