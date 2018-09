Golfprofi Fitzpatrick verteidigt erfolgreich Titel in Crans Montana

Crans Montana Golf (dpa) – 40 Jahre nach dem Spanier Severiano Ballesteros hat der Engländer Matthew Fitzpatrick als erster Golfer seinen Titel beim European-Masters-Turnier in Crans Montana erfolgreich verteidigt.

Nach seinem Sieg im Vorjahr gewann der 24-Jährige Fitzpatrick wiederholt das prestigeträchtige Turnier.

Fitzpatrick setzte sich gegen den Dänen Lucas Bjerregaard am ersten Extra-Loch durch. Dadurch kassierte er für seinen fünften Karrieresieg 416.660 Euro Preisgeld. Zuvor hatten beide Kontrahenten für die vier Runden auf dem Par-70-Kurs jeweils 263 Schläge benötigt. Ballesteros hatte das Turnier 1977 und 1978 gewonnen, seitdem war dieses Kunststück keinem Golfer mehr gelungen.

Crans Montana Golf Teilnehmer

Deutschlands in der Formkrise steckende Top-Golfer Martin Kaymer hatte sich nicht für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende qualifiziert. Bester Deutscher bei der mit 2,5 Millionen Euro dotierten Veranstaltung war der Düsseldorfer Maximilian Kieffer mit insgesamt 277 Schlägen auf dem geteilten 35. Platz. Marcel Siem (Ratingen) und Sebastian Heisele (Dillingen an der Donau) hatten wie der ehemalige Weltranglistenerste Kaymer den Cut verpasst.

