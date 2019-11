Mallorca ist Ganzjahres-Golf-Destination! Schon Capdepera gespielt?

Capdepera wurde in die wunderschöne Landschaft eingebettet. Hier spielt man in absoluter Ruhe und Stille, da es hier weder Industriebauten noch große Orte gibt. Loch 15 wurde vom Mallorca Magazin zum Besten Loch der Insel gewählt, obwohl auch andere Löcher auf den Platz das Zeug dazu hätten. Die 15 ist lediglich ein Par3, wo die Männer über eine Schlucht schlagen. Verfehlt man allerdings das Plateau-Green, könnte man im Nirwana landen!

In den 80er-Jahren wurde die norddeutsche Familie Böx Besitzer eines Golfplatz-Projektes. Immobilienunternehmer und Wirtschaftsanwalt Ingolf Böx engagierte für das Design den renommierten US-Architekten Dan Maples, welcher die 18 Bahnen (Par 72) mit einer Gesamtlänge von 5.890 Metern perfekt in die Landschaft eingebunden hat. Die verschiedenen Schwierigkeitsstufen werden durch die Levant-Berge vorgegeben.

Der erste Teil, mit relativ leicht zu spielenden Löchern, führt durch ein Tal. Früher florierte hier der Mandelanbau, deshalb trifft man desöfteren auf Wasserkanäle oder sogar Mini-Speicher-Seen. Die letzten neun Löcher ziehen sich in die Hügellandschaft der Levant Berge hinauf. Jetzt muss man sich mehr auf seine Spieltechnik konzentrieren. Loch Nr. 15 liegt am höchsten von allen Löchern und man hat einen fantastischen Ausblick auf über das gesamte Tal bis hin zur Küste.

Auch heute noch ist der Golfclub im Besitz der Familie Böx, allerdings führt Böx Ex-Frau und deren Tochter Sara-Virginia den Club. Die weibliche Handschrift ist unverkennbar. Zum einen findet man im Pro-Shop besonders schöne Golfmode, spielen beide Böx-Ladies auch Golf. Die neueste JuCad-Elektrotrolley-Leihflotte steht zur Auswahl und auch Golfbags kann man sich ausleihen. Ein USP von Capdepera: Die Abschlagszeiten werden großzügig zugeteilt. Startzeiten sollte man immer im Vorfeld über die Seite des Golfclubs reservieren!

Hochzeit auf dem Golfplatz und perfekte Eventlocation

Der Terrasse sagt man sowieso nach, die schönste auf Mallorca zu sein. Der Flair und das Ambiente sind so besonders, dass auf Capdepera auch gern geheiratet oder Geburtstags gefeiert werden. Das schöne Restaurant Roca Viva offeriert typisch mallorquinische und mediterrane Küche. Die Zubereitung basiert auf Produkten der Insel. Viele der Gemüsearten sind aus eigenem Anbau, um die beste Qualität auf die Teller zu servieren. Während der kühleren Tage sitzt man am Kaminfeuer. Im Oktober war es gerade aber noch so warm, dass man mit kurzen Rock spielen konnte.

Capdepera Golf – Carretera Arta, E-07570 Arta, Tel. +34 971 818 500, www.golfcapdepera.com