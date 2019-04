Seit Jahrzehnten ist der Öschberghof ein best gehütetes Geheimnis unter Golfern, welche die Exklusivität, beste Küche gepaart mit traumhaften Golfbedingungen schätzen. Bereits 1976 wurde der Land- und Golfclub mit Hotel auf einem wunderschönen Areal unweit von Schwarzwald, Bodensee und der Schweiz eröffnet. Im Laufe der Jahre wurde das Resort mit gleich mehreren Golfplätzen regelmäßig modernisiert und erweitert.

Die größte Metamorphose erlebte das Resort in einer dreijährigen Bauphase von 2015 bis Ende 2018. 5.000 Quadratmeter Spa, 45 Golflöcher und ca. 7 Mio. Quadratmeter komplettes Hotelgelände mit Golf sind Zahlen-Fakten, welche für sich sprechen!

Ob Golf-Wochenende, Wellness-Urlaub oder Gourmet-Adresse – der Öschberghof ist unter Insidern längst ein Traum-Reiseziel, welches seit dieser Saison noch attraktiver geworden ist. Alles wurde hier neu durchdacht und so starten alle Resortbereiche mit neuen Konzepten in die neue Golfsaison. Angefangen bei den Zimmer und Suiten.

Vom Zimmer der Kategorie Komfort Dependance (32qm) bis zur großen Öschberghof Suite (111 qm) sind alle Residenzen nur ein paar Gehminuten vom Golfclub entfernt. Außerdem sind alle 126 Zimmer oder Suiten mit einem intelligenten Zimmerkonzept ausgestattet. Man liegt auf exklusiven Betten von der deutschen Manufaktur Schramm und wer Mühldorfer kennt weiß, wie besonders die Bettwaren dieses Unternehmens sind.

Klick: Öschberghof in Zahlen Klick: Öschberghof in Zahlen 350 Mitarbeiter die sich um den Gast kümmern

55 Mio Euro Investment

10 Mio Euro davon alleine in Golf

110 Zimmer & 16 Suiten

45 Golflöcher

5.000 qm ÖschSPA

Nr. 1 in Baden Württemberg

Golf Cuisine mit unterschiedlichen Stilen

In vier Restaurants wie sie unterschiedlicher nicht sein können, kann der Golfgast nach Lust und Laune speisen. Alle kulinarischen Angebote haben eine Gemeinsamkeit: höchste Qualität, welche die Handschrift des Luxushotels unterstreichen. Küchendirektor im Öschberghof ist seit April 2018 Gregor Schuber, dem auch die Führung der Küche im Tagungszentrum obliegt.

Ob Fine Dining-Restaurant ‚ÖSCH NOIR‚ (40 Sitzplätze) mit Küchenchef Manuel Ulrich oder das Restaurant Esszimmer mit acht Metern Deckenhöhe, in welchen Hotelgäste ihr Frühstück, Nachmittagssnack oder Abendessen genießen können, gibt es italienische Köstlichkeiten im Restaurant Hexenweiher mit gehobener Küche.

Wer es nicht so extravagant wünscht, genießt in der gleichnamigen Pizzeria. Im Clubhaus Home of Golf gibt es schnelle und unkomplizierte italienische Küche, vor oder nach der Runde. Pizza, Pasta und Salate – auch als „Familienportion“ in einer großen Bowl serviert, überzeugen beim ersten Biss.

5.000 qm ÖSCH SPA für die Regeneration

Das Warm-up ist für Golfer genauso wichtig wie die Regeneration nach einer Golfrunde. Das ÖSCH SPA bietet hier eine großzügige Erholungsoase für alle Sinne, ganz nach dem Motto „Bewegen, regenerieren, wohlfühlen“. Ob ASIA Spa mit Kamaburo (Steinbad), Sento (Dampfbad) und dem warmen Onsenbecken als Tradition in japanische Badekulturen, kann man sich zwischen dem HARMONY SPA mit Microsalt-Technologie, dem ENERGY SPA (u.a. mit Eis-Lounge) oder dem LADY SPA.

Ob Schwimmen im großzügigen Innenpool (25 x 12,5 m) oder im 20-Meter-langen, ganzjährig beheizten Infinity-Außenpool mit Sole oder ganz individuelle Fitness im ÖSCH GYM (550 qm) – besser kann man keinen Ausgleich zum Golfsport finden. Skillmill-Geräte mit Eigenantrieb, die Kinesis-Wand mit Logical Golf-Wand von Technogym oder ein tägliches Kursprogramm sind Optionen, sich für den nächsten Golftag wieder in Schwung zu bringen.

Natürlich, ganzheitlich und wirkungsvoll bringt das Team des ÖSCH SPA Körper und Geist auch mit den Anwendungen in Einklang: Gäste buchen Beautyzeit und entscheiden mit den Profis vor Ort, was für sie richtig ist.

Signature Treatment: Massage mit Golfbällen

SPA Manager Joram Schirmaier und sein Team behandeln hauptsächlich mit Naturkosmetik. Dazu stehen sieben Behandlungslofts und ein Raum für Mani- und Pediküre zur Verfügung. Signature-Treatment ist das Stichwort. So wird der Golfer stilecht mit Golfbällen massiert.

Ebenso unverwechselbar sind die neuen Barbier-Angebote – pflegende Rasur und Pflanzenkraft wahlweise kombiniert mit einer Nackenmassage oder einer Gesichtsmaske.

45 Löcher Golf

Der Öschberghof bietet 45 Löcher in fußläufiger Entfernung zum Hotel, eine Driving Range, zwei Caddyhallen, die Golfakademie mit zwei Indoor- Abschlagplätzen sowie einen Golf- und Mode-Shop. Zum Home of Golf!

Der Old Course ist ein 18-Loch-Parklandkurs mit vielfältigem Baumbestand ist 6.000m lang. Der East Course (18-Loch, Par 72, 5.700 m) wurde stark an das offene Landschaftsbild angepasst mit weiten Ausblicken und verschiedenen Biotopen. Der 9-Loch Academy Course (Par 34, 2.400 m) ist landschaftlich noch stärker und spektakulärer modelliert worden.

Resort Der Öschberghof, Golfpl. 1, 78166 Donaueschingen, Tel. +49 771 840, www.oeschberghof.com

