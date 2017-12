Deutschlands schönste Golfplätze in einem Golfkalender

Deutschland schönste Golfplätze in einem Golfkalender – seit 18 Jahren bereist Ralph Dörnte die Republik, um die schönsten Golfbilder von der Ostsee bis zu den Alpen vor die Linse zu bekommen! 2018 ist ihm wieder ein Meisterwerk gelungen, doch es gibt eine Golfkalender Innovation: dieses Jahr gibt es den Kalender im großen und kleinen Format!

768 Kilometer Luftlinie sind es vom südlichsten Platz in Oberstaufen-Steibis bis zum Nordöstlichsten Gut Altenhof. Umrahmt von den allgäuer Alpen bis hin zur Eckernförder Bucht. Aber auch rechts und links davon gibt es wahre ‚Leckerbissen‘. Vom Inland-Links-Course im Taunus bis hin zum klassischen Parkland-Platz hat Ralph Dörte wieder eine gute Mischung zusammengestellt!

Nächstes Ziel für die Entdeckungs-Golfreise

Neben den bekannten Größen wie der Golfclub Fleesensee oder dem Beckenbauer Course im ‚Quellness Golf Resort‘ in Bad Griesbach sind auch einige Golfclubs dabei, die nicht so populär sind. Zwar fehlt diesen Golfclub die Popularität aber nicht die traumhafte Landschaft. Abgerundet wird die Vorstellung der Plätze durch eine, zu jedem Kalendermonat zugehörige ‚Infokarte‘ zum heraustrennen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zum Club und zum Platz.

Wichtige Golfevents im Golfkalender

Der Kalender hat neben den traditionellen Wochentagen auch wichtige Ereignisse in der Profi-Golfszene gefeatured. Zu den Kalenderwochen und gesetzlichen Feiertagen hat der Par-Verlag alle Major-Turniere gelistet. Außerdem wird der Kalender auch als ‚3 in 1‘ bezeichnet. Auf dem Zusatzblatt befindet sich zum Heraustrennen ein kleiner Aufstell-Kalender sowie ein Jahresplaner, wo man alle relevanten Infos zum Platz finden kann. Der Golfkalender kostet 29,90 €. Noch mehr Geschenke für Golfer!